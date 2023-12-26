Залужний про демобілізацію через 36 місяців: Сподіваємось, буде ким замінити

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що в нинішніх умовах "це та норма, яка не зовсім реальна"

Валерій Залужний (Фото: ОП)

В зареєстрованому вчора Кабміном законопроєкті пропонується уточнити підстави для звільнення зі служби за власним бажанням – зокрема, це буде можливо у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, чому саме такий термін і на що розраховує військове командування. Про це він сказав під час пресконференції 26 грудня, передає кореспондент LIGA.net.

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"Звісно, мені б хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо які уже служать у війську, чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати", – сказав Залужний.

Він наголосив, що разом із Міноборони вони погодились на цифру 36 місяців, "сподіваючись на два моменти".

"Перше – що не буде загострення на фронті. Друге – що цих людей через 36 місяців буде ким замінити <…> Я сподіваюсь, що через 36 місяців ми все ж впораємось із завданням, щоб замінити тих людей, які в надскладних умовах виконують свою роботу", – сказав Залужний.

Водночас він наголосив, що "це та норма, яка не зовсім реальна в тих умовах, в яких ми знаходимось".

"Але нам залишається сподіватись на те, що інтенсивність бойових дій не збільшиться, і ми зможемо зробити заміну тих людей, яких ми плануємо замінити через 36 місяців", – додав Залужний.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, що передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Зокрема, в законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням.

Також у документі уточнили та розширили перелік осіб, які мають право на відстрочення, запропонували запровадити низку покарань для громадян, які ухиляються від військового обліку та служби, розширили повноваження органів місцевої влади в питаннях проведення мобілізації.

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