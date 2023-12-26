Залужный о демобилизации через 36 месяцев: Надеемся, будет кем менять

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что в нынешних условиях "это та норма, которая не совсем реальная"

Валерий Залужный (Фото: ОП)

В зарегистрированном вчера Кабмином законопроекте предлагается уточнить основания для увольнения со службы по собственному желанию – в частности, это будет возможно в случае беспрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, почему именно такой срок и на что рассчитывает военное командование. Об этом он сказал во время пресс-конференции 26 декабря, передает корреспондент LIGA.net.

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"Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, которые идут в войско, и особенно которые уже служат в войске, четко понимали, сколько им необходимо будет воевать", – сказал Залужный.

Он подчеркнул, что вместе с Минобороны они согласились на цифру 36 месяцев, "надеясь на два момента".

"Первое – что не будет обострения на фронте. Второе – что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить <…> Я надеюсь, что через 36 месяцев мы все же справимся с задачей, чтобы заменить тех людей, которые в сверхсложных условиях выполняют свою работу ", – сказал Залужный.

При этом он подчеркнул, что "это та норма, которая не совсем реальна в тех условиях, в которых мы находимся".

"Но нам остается надеяться на то, что интенсивность боевых действий не увеличится, и мы сможем произвести замену тех людей, которых мы планируем заменить через 36 месяцев", – добавил Залужный.

25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. В частности, в законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию.

Также в документе уточнили и расширили перечень лиц, имеющих право на отсрочку, предложили ввести ряд наказаний для уклонистов, расширили полномочия органов местной власти в вопросах проведения мобилизации.

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