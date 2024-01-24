Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев проинформировал о работе контрдиверсионных резервов, противодействующих российским диверсионно-разведывательным группам на севере.

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Военный отметил, что в северной операционной зоне охрану границы осуществляют пограничники, усиленные бойцами территориальной обороны.

"Враг неустанно пытается прорвать нашу оборону, привлекая все виды вооружения. Только за минувшие сутки Россия выпустила десятки ракет по нашим городам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданских. Однако не только в воздушном пространстве противник активизировал свои силы. Зафиксированы попытки пересечения государственной границы диверсионными группами", – заявил он.

Именно поэтому, отметил Наев, были созданы контрдиверсионные резервы, которые при необходимости в течение "считаных минут" должны прибыть в район обнаружения противника для дальнейшей ликвидации.

Командующий сообщил, что провел проверку проведения подготовки защитников и уровня их обученности, а также организации службы.

Он отметил, что все воины работают круглосуточно и являются профессионалами военного дела.

В конце октября 2023-го Государственная пограничная служба сообщила, что российские ДРГ регулярно пытаются зайти на территорию Украины, однако после пересечения границы далеко им пройти не удается – Силы обороны сразу открывают огонь.

15 декабря Наев сообщил, что российские ДРГ пытаются ворваться через границу на севере Украины, за две недели было семь таких попыток.

17 декабря, после того, как россияне захватили в плен шестерых пограничников, ГПСУ заявила об активизации российских ДРГ.

10 января 2024 года около пяти утра российская ДРГ расстреляла автомобиль с гражданским мужчиной в Семеновской общине Черниговской области – он погиб.

15 января ГПСУ заявила о задержании вражеского диверсанта, воевавшего в составе террористической организации Группа Вагнера и планировавшего корректировать удары по украинским энергообъектам.

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