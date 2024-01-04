Бельгія відправить два F-16 до Данії для навчання українських льотчиків

У Бельгії окреслили формат участі в "коаліції F-16" із навчання українських льотчиків і техперсоналу для боротьби проти російських загарбників

F-16 (Фото: EPA)

Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 в Данію і близько 50 людей в період з березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків. Про це повідомляє видання RTBF із посиланням на дані від співрозмовника в Міністерстві оборони країни.

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Ця тренувальна місія є частиною "коаліції F-16", яка об'єднує 13 країн, включаючи Бельгію, під керівництвом Данії, Нідерландів і США.

У Міноборони країни розповіли виданню, що два двомісних бельгійських F-16 будуть дислоковані у Данії з березня до вересня 2024 року. За словами співрозмовника, навчання включатиме підготовку не лише льотчиків, а й українських техніків і планувальників місій.

ДОВІДКА Коаліція F-16 має на меті забезпечити українські ВПС винищувачами-бомбардувальниками типу F-16, старої моделі, А (одномісний) і В (двомісний), побудованими в 1980-х і 1990-х роках в Україні, і підготувати персонал для використання цих літаків для боротьби з російським вторгненням. Підготовка українських льотчиків відбуватиметься в Румунії, Данії, США і Великій Британії. Коаліція F-16 має на меті забезпечити українські ВПС винищувачами-бомбардувальниками типу F-16, старої моделі, А (одномісний) і В (двомісний), побудованими в 1980-х і 1990-х роках в Україні, і підготувати персонал для використання цих літаків для боротьби з російським вторгненням. Підготовка українських льотчиків відбуватиметься в Румунії, Данії, США і Великій Британії.

10 листопада 2023 року в Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичні навчання на винищувачах F-16 у повітрі.

26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками в Данії.

3 січня 2024 року стало відомо, що Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії, щоб сприяти навчанню українських льотчиків користуванню літаком американського виробництва.

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