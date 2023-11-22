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Данія отримає F-35 пізніше, ніж хотіла, але на передання F-16 ЗСУ це не вплине – Bloomberg

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 11:37
Данія отримає F-35 пізніше, ніж хотіла, але на передання F-16 ЗСУ це не вплине – Bloomberg - Фото
Винищувач F-35 (Фото - Wikipedia)

Постачання Данії винищувачів F-35, які вона придбала замість F-16, може затриматися "через технологічні труднощі" у компанії-виробника. Про це пише Bloomberg.

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Данія розпочала процес передання своїх винищувачів F-16 Україні, проте може вчасно не отримати куплені на заміну їм F-35 через виробничі проблеми у компанії Lockheed Martin Corp.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен сказав, що зараз немає чіткого розуміння термінів постачання наступної партії винищувачів F-35 через проблеми з оновленням програмного забезпечення літака. За його словами, триває пошук рішення разом із колегами зі США.

Данія мала отримати чергові F-35 у першій половині 2024 року, проте Поульсен вже повідомляв, що постачання можуть бути затримані щонайменше на пів року.

Водночас він наголосив, що затримка не вплине на передання Україні F-16 або на виконання Данією інших зобов'язань у межах НАТО.

Поки що Данія отримала чотири з 27 замовлених винищувачів F-35.

  • 20 серпня Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія). Частина літаків із Нідерландів використовуватиметься для навчань.
  • Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив Міністр оборони Данії. ВСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.

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Сергій Бережний
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