Дания получит F-35 позже, чем хотела, но на передачу F-16 ВСУ это не повлияет – Bloomberg

Поставка Дании истребителей F-35, которые она приобрела вместо F-16, может задержаться "из-за технологических трудностей" у компании-производителя. Об этом пишет Bloomberg.

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Дания начала процесс передачи своих истребителей F-16 Украине, однако может вовремя не получить купленные на замену им F-35 из-за производственных проблем у компании Lockheed Martin Corp.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сказал, что сейчас "нет четкого понимания" сроков поставки следующей партии истребителей F-35 из-за проблем с обновлением программного обеспечения самолета. По его словам, идет поиск решения вместе с коллегами из США.

Дания должна была получить очередные F-35 в первой половине 2024 года, однако Поульсен уже сообщал, что поставки могут быть задержаны как минимум на полгода.

При этом, подчеркнул он, задержка не повлияет на передачу Украине F-16 или на выполнение Данией других обязательств в рамках НАТО.

Пока Дания получила четыре из 27 заказанных истребителей F-35.

20 августа Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания). Часть самолетов из Нидерландов будет использоваться для учений.

Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.

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