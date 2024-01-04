Бельгия отправит два F-16 в Данию для обучения украинских летчиков

В Бельгии очертили формат участия в "коалиции F-16" по обучению украинских летчиков и техперсонала для борьбы против российских захватчиков

F-16 (Фото: EPA)

Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков. Об этом сообщает издание RTBF со ссылкой на данные собеседника в Министерстве обороны страны.

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Эта тренировочная миссия является частью "коалиции F-16", объединяющей 13 стран, включая Бельгию, под руководством Дании, Нидерландов и США.

В Минобороны страны рассказали, что два двухместных бельгийских F-16 будут дислоцированы в Дании с марта по сентябрь 2024 года. По словам собеседника, обучение будет включать подготовку не только летчиков, но и украинских техников и планировщиков миссий.

СПРАВКА Коалиция F-16 имеет целью обеспечить украинские ВВС истребителями-бомбардировщиками типа F-16, старой модели, А (одноместный) и В (двухместный), построенными в 1980-х и 1990-х годах в Украине, и подготовить способный персонал для использования этих самолетов для борьбы с российским вторжением. Подготовка украинских летчиков будет происходить в Румынии, Дании, США и Великобритании. Коалиция F-16 имеет целью обеспечить украинские ВВС истребителями-бомбардировщиками типа F-16, старой модели, А (одноместный) и В (двухместный), построенными в 1980-х и 1990-х годах в Украине, и подготовить способный персонал для использования этих самолетов для борьбы с российским вторжением. Подготовка украинских летчиков будет происходить в Румынии, Дании, США и Великобритании.

10 ноября 2023 года в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практические учения на истребителях F-16 в воздухе.

26 декабря первая группа из шести украинских летчиков закончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

3 января 2024 стало известно, что Норвегия отправит два истребителя F-16 в Данию, чтобы содействовать обучению украинских летчиков пользованию самолетом американского производства.

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