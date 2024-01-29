Люксембург долучився до коаліції F-16 та очолив ІТ-коаліцію — Шмигаль

Прем'єр-міністр Шмигаль отримав запевнення від колеги Фрідена, що Люксембург і надалі надаватиме Україні всебічну допомогу

Денис Шмигаль та Люк Фріден (Фото: Денис Шмигаль)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Люксембург долучився до авіаційної коаліції. Також країна очолює ІТ-коаліцію. Про це глава українського уряду повідомив у себе в Telegram.

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Шмигаль подякував колезі з Люксембургу Люку Фрідену за долучення до коаліції F-16 та лідерство у створенні ІТ-коаліції. За даними прем'єра, посадовці обговорили реалізацію спільних домовленостей, досягнутих на зустрічі між Фріденом та президентом Володимиром Зеленським у Давосі.

ДОВІДКА. ІТ-коаліція – група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Внески в ІТ-коаліцію зробили Естонія (500 000 євро), Люксембург (10 млн євро) та Нідерланди (10 млн євро). Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій та обладнання. Учасники: Нідерланди, Україна, Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія. ІТ-коаліція – група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Внески в ІТ-коаліцію зробили Естонія (500 000 євро), Люксембург (10 млн євро) та Нідерланди (10 млн євро). Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій та обладнання. Учасники: Нідерланди, Україна, Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.

"Торкнулися питання євроінтеграції України та підтримки Ukraine Facility на 50 млрд євро. Вдячні за підтримку в цих та інших питаннях. Отримав запевнення від колеги, що Люксембург і надалі надаватиме Україні всебічну допомогу", – наголосив Шмигаль.

Окрім того, урядовці говорили про відновлення України та посилення санкцій проти Росії, замороження російських активів.

ДОВІДКА. До авіаційної коаліції входять: Королівство Бельгія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Королівство Данія, Республіка Греція, Королівство Нідерландів, Королівство Норвегія, Велике Герцогство Люксембург, Канада, Республіка Польща, Румунія, США, Чеська Республіка, Республіка Франція, Королівство Швеція. До авіаційної коаліції входять: Королівство Бельгія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Королівство Данія, Республіка Греція, Королівство Нідерландів, Королівство Норвегія, Велике Герцогство Люксембург, Канада, Республіка Польща, Румунія, США, Чеська Республіка, Республіка Франція, Королівство Швеція.

4 січня стало відомо, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 в Данію і близько 50 осіб у період з березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

6 січня газета Berlingske, посилаючись на Міноборони Данії, повідомила, що постачання в Україну винищувачів F-16 нібито затримується на пів року, і що з боку України все ще "не виконано низку умов для того, щоб вона могла використовувати винищувачі". За нинішнім графіком, передання літаків має відбутися в другому кварталі 2024 року.

Речник Повітряних сил Ігнат закликав довіряти інформації з офіційних джерел – зазначив, що оборонне відомство Данії не оприлюднювало жодної інформації про "затримку". Він також наголосив, що передавати літаки до Нового року "не мало сенсу".

26 січня очільник МЗС Кулеба заявив, що Україна має отримати від Данії винищувачі F-16 у заплановані терміни, і наразі немає загрози зривів цієї програми.

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