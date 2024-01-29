Люксембург долучився до коаліції F-16 та очолив ІТ-коаліцію — Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Люксембург долучився до авіаційної коаліції. Також країна очолює ІТ-коаліцію. Про це глава українського уряду повідомив у себе в Telegram.
Шмигаль подякував колезі з Люксембургу Люку Фрідену за долучення до коаліції F-16 та лідерство у створенні ІТ-коаліції. За даними прем'єра, посадовці обговорили реалізацію спільних домовленостей, досягнутих на зустрічі між Фріденом та президентом Володимиром Зеленським у Давосі.
"Торкнулися питання євроінтеграції України та підтримки Ukraine Facility на 50 млрд євро. Вдячні за підтримку в цих та інших питаннях. Отримав запевнення від колеги, що Люксембург і надалі надаватиме Україні всебічну допомогу", – наголосив Шмигаль.
Окрім того, урядовці говорили про відновлення України та посилення санкцій проти Росії, замороження російських активів.
- 4 січня стало відомо, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 в Данію і близько 50 осіб у період з березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.
- 6 січня газета Berlingske, посилаючись на Міноборони Данії, повідомила, що постачання в Україну винищувачів F-16 нібито затримується на пів року, і що з боку України все ще "не виконано низку умов для того, щоб вона могла використовувати винищувачі". За нинішнім графіком, передання літаків має відбутися в другому кварталі 2024 року.
- Речник Повітряних сил Ігнат закликав довіряти інформації з офіційних джерел – зазначив, що оборонне відомство Данії не оприлюднювало жодної інформації про "затримку". Він також наголосив, що передавати літаки до Нового року "не мало сенсу".
- 26 січня очільник МЗС Кулеба заявив, що Україна має отримати від Данії винищувачі F-16 у заплановані терміни, і наразі немає загрози зривів цієї програми.
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