Люксембург присоединился к коалиции F-16 и возглавил ИТ-коалицию – Шмыгаль

Премьер-министр Шмыгаль получил заверения от коллеги Фридена, что Люксембург и дальше будет оказывать Украине всестороннюю помощь

Денис Шмыгаль и Люк Фриден (Фото: Денис Шмыгаль)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Люксембург присоединился к авиационной коалиции. Также страна возглавляет ИТ-коалицию. Об этом глава украинского правительства сообщил у себя в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Шмыгаль поблагодарил коллегу из Люксембурга Люка Фридена за присоединение к коалиции F-16 и лидерство в создании ИТ-коалиции. По данным премьера, чиновники обсудили реализацию совместных договоренностей, достигнутых на встрече между Фриденом и президентом Владимиром Зеленским в Давосе.

СПРАВКА. ІТ-коалиция – группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга. Взносы в ИТ-коалицию сделали Эстония (500 000 евро), Люксембург (10 млн евро) и Нидерланды (10 млн евро). Литва и Латвия также передали материальную помощь в виде лицензий и оборудования. Участники: Нидерланды, Украина, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург и Япония. ІТ-коалиция – группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга. Взносы в ИТ-коалицию сделали Эстония (500 000 евро), Люксембург (10 млн евро) и Нидерланды (10 млн евро). Литва и Латвия также передали материальную помощь в виде лицензий и оборудования. Участники: Нидерланды, Украина, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург и Япония.

"Затронули вопросы евроинтеграции Украины и поддержки Ukraine Facility на 50 млрд евро. Благодарны за поддержку в этих и других вопросах. Получил заверения от коллеги, что Люксембург и дальше будет оказывать Украине всестороннюю помощь", – подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, чиновники говорили о возобновлении Украины и усилении санкций против России, замораживании российских активов.

СПРАВКА. В авиационную коалицию входят: Королевство Бельгия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Королевство Дания, Республика Греция, Королевство Нидерландов, Королевство Норвегия, Великое Герцогство Люксембург, Канада, Республика Польша, Румыния, США, Чешская Республика, Республика Франция, Королевство Швеция. В авиационную коалицию входят: Королевство Бельгия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Королевство Дания, Республика Греция, Королевство Нидерландов, Королевство Норвегия, Великое Герцогство Люксембург, Канада, Республика Польша, Румыния, США, Чешская Республика, Республика Франция, Королевство Швеция.

4 января стало известно, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

6 января газета Berlingske, ссылаясь на Минобороны Дании, сообщила, что поставки в Украину истребителей F-16 якобы задерживаются на полгода и что со стороны Украины все еще "не выполнен ряд условий для того, чтобы она могла использовать истребители". По нынешнему графику, передача самолетов должна состояться во втором квартале 2024 года.

Представитель Воздушных сил Игнат призвал доверять информации из официальных источников – отметил, что оборонное ведомство Дании не обнародовало никакой информации о "задержке". Он также подчеркнул, что передавать самолеты к Новому году "не имело смысла".

26 января глава МИД Кулеба заявил, что Украина должна получить от Дании истребители F-16 в запланированные сроки, и пока нет угрозы срывов этой программы.

Читайте также: РФ нервничает из-за обещанных Украине F-16 и будет усиливать обстрелы – разведка Эстонии