Люксембург присоединился к коалиции F-16 и возглавил ИТ-коалицию – Шмыгаль
Денис Шмыгаль и Люк Фриден (Фото: Денис Шмыгаль)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Люксембург присоединился к авиационной коалиции. Также страна возглавляет ИТ-коалицию. Об этом глава украинского правительства сообщил у себя в Telegram.

Шмыгаль поблагодарил коллегу из Люксембурга Люка Фридена за присоединение к коалиции F-16 и лидерство в создании ИТ-коалиции. По данным премьера, чиновники обсудили реализацию совместных договоренностей, достигнутых на встрече между Фриденом и президентом Владимиром Зеленским в Давосе.

СПРАВКА.
ІТ-коалиция – группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга. Взносы в ИТ-коалицию сделали Эстония (500 000 евро), Люксембург (10 млн евро) и Нидерланды (10 млн евро). Литва и Латвия также передали материальную помощь в виде лицензий и оборудования. Участники: Нидерланды, Украина, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург и Япония.

"Затронули вопросы евроинтеграции Украины и поддержки Ukraine Facility на 50 млрд евро. Благодарны за поддержку в этих и других вопросах. Получил заверения от коллеги, что Люксембург и дальше будет оказывать Украине всестороннюю помощь", – подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, чиновники говорили о возобновлении Украины и усилении санкций против России, замораживании российских активов.

СПРАВКА.
В авиационную коалицию входят: Королевство Бельгия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Королевство Дания, Республика Греция, Королевство Нидерландов, Королевство Норвегия, Великое Герцогство Люксембург, Канада, Республика Польша, Румыния, США, Чешская Республика, Республика Франция, Королевство Швеция.
  • 4 января стало известно, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.
  • 6 января газета Berlingske, ссылаясь на Минобороны Дании, сообщила, что поставки в Украину истребителей F-16 якобы задерживаются на полгода и что со стороны Украины все еще "не выполнен ряд условий для того, чтобы она могла использовать истребители". По нынешнему графику, передача самолетов должна состояться во втором квартале 2024 года.
  • Представитель Воздушных сил Игнат призвал доверять информации из официальных источников – отметил, что оборонное ведомство Дании не обнародовало никакой информации о "задержке". Он также подчеркнул, что передавать самолеты к Новому году "не имело смысла".
  • 26 января глава МИД Кулеба заявил, что Украина должна получить от Дании истребители F-16 в запланированные сроки, и пока нет угрозы срывов этой программы.

Читайте также: РФ нервничает из-за обещанных Украине F-16 и будет усиливать обстрелы – разведка Эстонии

войнавоенная помощьf-16люксембургДенис Шмыгальавиационная коалицияЛюк ФриденIT-коалиция