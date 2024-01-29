Люксембург присоединился к коалиции F-16 и возглавил ИТ-коалицию – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Люксембург присоединился к авиационной коалиции. Также страна возглавляет ИТ-коалицию. Об этом глава украинского правительства сообщил у себя в Telegram.
Шмыгаль поблагодарил коллегу из Люксембурга Люка Фридена за присоединение к коалиции F-16 и лидерство в создании ИТ-коалиции. По данным премьера, чиновники обсудили реализацию совместных договоренностей, достигнутых на встрече между Фриденом и президентом Владимиром Зеленским в Давосе.
"Затронули вопросы евроинтеграции Украины и поддержки Ukraine Facility на 50 млрд евро. Благодарны за поддержку в этих и других вопросах. Получил заверения от коллеги, что Люксембург и дальше будет оказывать Украине всестороннюю помощь", – подчеркнул Шмыгаль.
Кроме того, чиновники говорили о возобновлении Украины и усилении санкций против России, замораживании российских активов.
- 4 января стало известно, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.
- 6 января газета Berlingske, ссылаясь на Минобороны Дании, сообщила, что поставки в Украину истребителей F-16 якобы задерживаются на полгода и что со стороны Украины все еще "не выполнен ряд условий для того, чтобы она могла использовать истребители". По нынешнему графику, передача самолетов должна состояться во втором квартале 2024 года.
- Представитель Воздушных сил Игнат призвал доверять информации из официальных источников – отметил, что оборонное ведомство Дании не обнародовало никакой информации о "задержке". Он также подчеркнул, что передавать самолеты к Новому году "не имело смысла".
- 26 января глава МИД Кулеба заявил, что Украина должна получить от Дании истребители F-16 в запланированные сроки, и пока нет угрозы срывов этой программы.
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