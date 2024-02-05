Знання англійської та бойовий досвід: ЗСУ пояснили, як відбирали льотчиків для навчання на F-16

Речник командування ПС ЗСУ Ігнат заявив, що льотчики стикнуться в Україні із викликами, з якими, можливо, їхні інструктори не стикались у своїй професійній діяльності

Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Речник командування Повітряних сил Збройних Сил України полковник Юрій Ігнат виокремив низку критеріїв, за яким відбирають майбутніх українських льотчиків винищувачів F-16. Він в ефірі телемарафону наголосив, що їх відбирали методом тестування, а також з урахуванням бойової підготовки та деяких інших критеріїв.

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Ігнат розповів, що на навчання поїхали ті льотчики, які склали відповідні тести.

"Одними з критеріїв відбору пілотів є бойова підготовка, бойовий досвід, навченість, ну і знання англійської мови, щоб швидко засвоювати матеріал", — наголосив він.

Речник командування ПС ЗСУ також повідомив, що підготовка проходить відповідно до плану та графіків. Він наголосив, що льотчики вже опановують літаки в повітрі.

"Потрібно розуміти, що наші льотчики стикнуться в Україні із викликами, з якими, можливо, навіть інструктори не надто стикались у своїй професійній діяльності. А це — перехоплення таких цілей, як "шахеди", крилаті ракети. Цього всього ще можна вчитися безпосередньо там, із західними інструкторами", — додав Ігнат.

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10 листопада 2023 року в Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичні навчання на винищувачах F-16 у повітрі.

26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками в Данії.

3 січня 2024 року стало відомо, що Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії, щоб сприяти навчанню українських льотчиків користуванню літаком американського виробництва.

4 січня стало відомо, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 в Данію і близько 50 осіб у період з березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

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