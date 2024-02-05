Знание английского и боевой опыт: ВСУ объяснили, как отбирали летчиков для учебы на F-16

Спикер командования ВС ВСУ заявил, что летчики столкнутся в Украине с вызовами, с которыми их инструкторы не сталкивались в своей деятельности

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат выделил ряд критериев, по которым отбирают будущих украинских летчиков истребителей F-16. Он в эфире телемарафона отметил, что их отбирали методом тестирования, а также с учетом боевой подготовки и некоторых других критериев.

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Игнат рассказал, что на обучение поехали те летчики, которые сдали соответствующие тесты.

"Одними из критериев отбора пилотов является боевая подготовка, боевой опыт, обученность, ну и знание английского языка, чтобы быстро усваивать материал", – подчеркнул он.

Представитель командования ВС ВСУ также сообщил, что подготовка проходит в соответствии с планом и графиками. Он отметил, что летчики уже осваивают самолеты в воздухе.

"Нужно понимать, что наши летчики столкнутся в Украине с вызовами, с которыми, возможно, даже инструкторы не слишком сталкивались в своей профессиональной деятельности. А это – перехват таких целей, как "шахеды", крылатые ракеты. Этому всему еще можно учиться непосредственно там, с западными инструкторами", – добавил Игнат.

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10 ноября 2023 года в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практические учения на истребителях F-16 в воздухе.

26 декабря первая группа из шести украинских летчиков закончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

3 января 2024 стало известно, что Норвегия отправит два истребителя F-16 в Данию, чтобы содействовать обучению украинских летчиков пользованию самолетом американского производства.

4 января стало известно, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

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