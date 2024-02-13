Передача F-16 не отстает от графика, реально получить весной 2024 года – посол при НАТО

Истребитель F-16 (Иллюстративное фото: Википедия)

14 февраля на новой встрече партнеров Украины в формате "Рамштайн" будет доклад коалиции по подготовке истребителей F-16 для передачи Воздушным силам ВСУ. Сейчас все идет по плану – и весна 2024 года является реалистичным сроком для получения этих самолетов. Об этом сообщила глава миссии Украины при НАТО Наталия Галибаренко, передает слова чиновницы Суспільне радіо.

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"Завтра пройдет встреча в формате "Рамштайн", и будет доклад коалиции F-16, как все это происходит. Поэтому я думаю, что после завтрашнего заседания, возможно, будет какая-то более подробная информация, но сейчас пока все по плану. И весна 2024 – это из реалистичных сроков, которые у нас назывались", – заявила чиновник.

По ее словам, подготовка идет на нескольких уровнях: в частности, речь идет не только об удержании самих истребителей, но и об обучении пилотов навыкам и английскому языку.

Галибаренко отметила, что кроме этого есть огромный пласт подготовки – обучение персонала, который будет обслуживать самолеты: "И это также запускалось где-то вместе с пилотами, на одном уровне".

Чиновница отметила, что к этому же идет подготовка определенной инфраструктуры, поскольку не все украинские взлетно-посадочные полосы готовы к F-16.

30 августа 2023 года министры обороны Нидерландов и Румынии подписали договор о создании тренировочного центра для обучения украинских летчиков на F-16. 13 ноября стало известно о начале таких учений.

22 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды готовят к передаче Украине первые 18 истребителей F-16.

5 февраля 2024 года Минобороны Нидерладнов сообщило, что страна передаст Украине еще шесть истребителей F-16 в дополнение к 18 обещанным ранее бортам (в общей сложности – 24).

Тогдашний командующий Объединенными силами ВСУ заявил, что Украина получает от западных союзников более дальнобойное оружие: ожидается поставка истребителей F-16 и ракет дальностью в 300-500 км.

9 февраля глава Национальной гвардии США сообщил, что, несмотря на то, что у страны заканчиваются деньги для поставки дополнительного вооружения и помощи Украине – Нацгвардия имеет достаточно средств для обучения украинских летчиков на истребителях F-16.

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