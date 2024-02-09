США мають достатньо коштів для навчання українських льотчиків на F-16 – голова Нацгвардії

Президент США Джо Байден оголосив у серпні, що США розпочнуть підготовку українських пілотів на F-16

Винищувач F-16 (Фото: EPA/JAN LANGHAUG)

Попри те, що у США закінчуються гроші для постачання додаткового озброєння та допомоги Києву – Національна гвардія США має достатньо коштів для навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. Про це заявив глава Національної гвардії генерал Ден Гокансон, цитує його слова видання AP.

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Гокансон зазначив, що брак фінансування означає, що США не змогли надіслати Україні жодних нових пакетів озброєнь, попри бомбардування з боку Росії. Але тренування льотчиків вдалося продовжити.

"У нас є ресурси для продовження вже розпочатої підготовки й для завершення першого траншу цього року", – зазначив він.

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Однак, за словами генерала, якщо США вирішить збільшити цей транш – "знадобляться ресурси для підготовки додаткових льотчиків і наземного персоналу".

Президент США Джо Байден оголосив у серпні, що США розпочнуть підготовку українських пілотів на F-16 в межах багатонаціональних зусиль з надання Україні сучасних винищувачів. Навчання пілотів розпочалося у жовтні на базі Національної гвардії США "Морріс Ейр".

7 лютого ввечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні й посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів. Пакет передбачав виділення $118 млрд, зокрема $60 млрд для України, а також імміграційну реформу, якої вимагали республіканці.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном і схвалити допомогу Україні.

8 лютого у Сенаті США попередньо підтримали законопроєкт, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню - без міграційної реформи та безпеки кордону.

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