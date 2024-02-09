США мають достатньо коштів для навчання українських льотчиків на F-16 – голова Нацгвардії
Винищувач F-16 (Фото: EPA/JAN LANGHAUG)

Попри те, що у США закінчуються гроші для постачання додаткового озброєння та допомоги Києву – Національна гвардія США має достатньо коштів для навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. Про це заявив глава Національної гвардії генерал Ден Гокансон, цитує його слова видання AP.

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Гокансон зазначив, що брак фінансування означає, що США не змогли надіслати Україні жодних нових пакетів озброєнь, попри бомбардування з боку Росії. Але тренування льотчиків вдалося продовжити.

"У нас є ресурси для продовження вже розпочатої підготовки й для завершення першого траншу цього року", – зазначив він.

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Однак, за словами генерала, якщо США вирішить збільшити цей транш – "знадобляться ресурси для підготовки додаткових льотчиків і наземного персоналу".

Президент США Джо Байден оголосив у серпні, що США розпочнуть підготовку українських пілотів на F-16 в межах багатонаціональних зусиль з надання Україні сучасних винищувачів. Навчання пілотів розпочалося у жовтні на базі Національної гвардії США "Морріс Ейр".

7 лютого ввечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні й посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів. Пакет передбачав виділення $118 млрд, зокрема $60 млрд для України, а також імміграційну реформу, якої вимагали республіканці.

  • 12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.
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