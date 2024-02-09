США имеют достаточно средств для обучения украинских летчиков на F-16 – глава Нацгвардии

Президент США Джо Байден объявил в августе, что США начнут подготовку украинских пилотов на F-16

Истребитель F-16 (Фото: EPA/JAN LANGHAUG)

Несмотря на то, что в США заканчиваются деньги для поставки дополнительного вооружения и помощи Киеву, у Национальной гвардии США достаточно средств для обучения украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом заявил глава Национальной гвардии генерал Дэн Гокансон, цитирует его слова AP.

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Гокансон отметил, что нехватка финансирования означает, что США не смогли прислать Украине никакие новые пакеты вооружений, несмотря на бомбардировки со стороны России. Но тренировку летчиков удалось продолжить.

"У нас есть ресурсы для продолжения уже начатой подготовки и для завершения первого транша в этом году", – отметил он.

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Однако, по словам генерала, если США решит увеличить этот транш – "пригодятся ресурсы для подготовки дополнительных летчиков и наземного персонала".

Президент США Джо Байден объявил в августе, что США приступят к подготовке украинских пилотов на F-16 в рамках многонациональных усилий по предоставлению Украине современных истребителей. Обучение пилотов началось в октябре на базе Национальной гвардии США "Моррис Эйр".

7 февраля вечером Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов. Пакет предусматривал выделение $118 млрд, в том числе $60 млрд для Украины, а также иммиграционную реформу, которую требовали республиканцы.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно скорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

8 февраля в Сенате США предварительно поддержали законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню – без миграционной реформы и безопасности границы.

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