Поїздка Остіна до Брюсселя скасована. "Рамштайн" відбудеться онлайн – Reuters

Ллойд Остін (Фото: ЕРА)

Міністр оборони США Ллойд Остін скасував поїздку до Брюсселя, де він мав взяти участь у зустрічах з міністрами оборони інших країн НАТО. Про це повідомив американський чиновник агентству Reuters після того, як глава Пентагона потрапив до відділення інтенсивної терапії й був змушений передати свої обов'язки заступнику.

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За даними агентства, міністр оборони США мав особисто очолити засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі, після чого має відбутися засідання міністрів оборони НАТО.

Однак у неділю вдень Остін передав свої обов'язки заступнику міністра оборони Кетлін Хікс, а засідання щодо потреб України в обороні буде проходити в онлайн-режимі.

Зранку 12 лютого повідомлялося, що Остіна доправили до лікарні для огляду на наявність симптомів, які вказують на проблему із сечовим міхуром. Після аналізів та обстежень його помістили у відділення інтенсивної терапії для лікування та нагляду.

Раніше стало відомо, що засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться 14 лютого, а 15 лютого у Брюсселі пройде засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Як повідомила тоді пресслужба Пентагона, "Рамштайн-19" обговорили телефоном і міністр оборони Рустем Умєров та очільник оборонного відомства США Остін. Глава Пентагона підтвердив зобов’язання Штатів і коаліції з приблизно 50 союзників підтримувати Україну в її боротьбі проти неспровокованої агресії Росії.

22 грудня 2023 року Остін переніс операцію у зв'язку з раком простати. 1 січня 2024 року у нього виникли ускладнення. Лікарі діагностували інфекцію сечовивідних шляхів та 2 січня перевели Остіна у відділення інтенсивної терапії.

До 4 січня глава Пентагону не повідомляв про це публічно. Через це деякі провідні республіканці на чолі з Трампом закликали звільнити Остіна. Проте представник Білого дому Кірбі заявив, що звільнення міністра оборони не розглядається.

15 січня Остіна виписали з лікарні після ускладнень, спричинених перенесеною операцією у зв'язку з раком простати. Наразі він продовжує виконувати свої обов'язки вдома.

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