Остін ще не повернувся до Міноборони, проходить фізіотерапію вдома, видужує — Пентагон

Райдер заявив, що поки не може назвати дату повернення Ллойда Остіна на роботу до Пентагону

Ллойд Остін (Фото: EPA/JUNG YEON-JE)

Міністр оборони Ллойд Остін продовжує працювати з дому та проходити реабілітацію. Про це на брифінгу повідомив представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, йому поки що нічого сказати про повернення Остіна до будівлі Пентагону.

Він зазначив, що глава відомства продовжує відновлюватися вдома.

"Добре одужує. Як я підкреслив минулого тижня, частиною його догляду вдома, як і раніше, є фізіотерапія. Але знову ж таки, ми триматимемо вас в курсі дати його повернення до Пентагона", — сказав Райдер.

22 грудня 2023 року Остін переніс операцію у зв'язку з раком простати. 1 січня 2024 року у нього виникли ускладнення. Лікарі діагностували інфекцію сечовивідних шляхів та 2 січня перевели Остіна у відділення інтенсивної терапії.

До 4 січня глава Пентагону не повідомляв про це публічно. Через це деякі провідні республіканці на чолі з Трампом закликали звільнити Остіна. Проте представник Білого дому Кірбі заявив, що звільнення міністра оборони не розглядається.

15 січня Остіна виписали з лікарні після ускладнень, спричинених перенесеною операцією у зв'язку з раком простати. Наразі він продовжує виконувати свої обов'язки вдома.

Читайте також: США закликали союзників поставити Україні більше ППО. Остін: Не повинні здригнутися в підтримці