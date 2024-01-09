Голову Пентагону шпиталізували через ускладнення у зв'язку з раком простати

Міністр оборони США Ллойд Остін був шпиталізований через ускладнення після операції у зв'язку з раком простати

Ллойд Остін (Фото - EPA)

Міністр оборони США Ллойд Остін був шпиталізований через інфекцію сечовивідних шляхів після операції у зв'язку з раком простати. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національний військово-медичний центр Волтера Ріда.

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Як стало відомо із повідомлення шпиталю, голова Пентагону 22 грудня 2023 року переніс операцію у зв'язку з раком простати. 1 січня 2024 року у нього виникли ускладнення, зокрема нудота з сильним болем у животі, стегнах та ногах. У Остіна діагностували інфекцію сечовивідних шляхів та 2 січня перевели у відділення інтенсивної терапії.

Лікарня стверджує, що інфекцію вдалося вилікувати і прогноз на повне одужання Остіна "оптимістичний", проте воно може зайняти деякий час.

У заяві, яку опублікував Пентагон, також йдеться, що міністерство очікує на повне одужання свого керівника, "хоча це може бути повільний процес".

Також у Пентагоні підкреслили, що під час перебування у шпиталі Остін "ні разу не знепритомнів і жодного разу не зазнав загальної анестезії".

Остін є другим після президента США Джо Байдена у ланцюжку військового командування збройними силами США, його обов'язки вимагають, щоб він був доступний у будь-який момент і мав можливість відреагувати на будь-яку кризу.

Як зазначає Reuters, глава Пентагону має бути постійно готовим встановити захищений зв'язок з іншими посадовими особами у разі ймовірності ядерної атаки, але це було б складно організувати в палаті інтенсивної терапії.

На брифінгу 8 січня речник Міноборони США Пет Райдер заявив, що Остін потрапив у відділення інтенсивної терапії і продовжує залишатися в лікарні.

До 4 січня глава Пентагону не повідомив про це публічно і не повідомив президента і міністерство оборони, хоча зазвичай це очікується від чиновників його рангу.

6 січня Остін заявив, що бере на себе "повну відповідальність" за те, що не повідомив про свою шпиталізацію.

Попри заклики республіканців, зокрема й Дональда Трампа, усунути Остіна з посади, глава Пентагону заявив, що не планує йти у відставку і отримав у цьому питанні підтримку Білого дому. Нині Остін залишається у шпиталі.

За словами Райдера, Остін "зосереджений на одужанні, але, що важливіше, на виконанні своїх обов'язків як міністр оборони".