Глава Пентагону Остін потрапляв у відділення інтенсивної терапії. Він ще залишається у лікарні
Голова Пентагону Ллойд Остін потрапив у відділення інтенсивної терапії та продовжує залишатися в лікарні. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони США Пет Райдер.
За його словами, 22 грудня Остін пройшов "планову медичну процедуру", наступного дня його виписали і він продовжував працювати з дому у святкові дні.
Вже ввечері 1 січня глава Пентагону почав відчувати сильний біль і був доставлений до лікарні швидкою — його помістили у відділення інтенсивної терапії, міністр залишався при свідомості.
У другій половині дня 2 січня на підставі рекомендацій лікаря деякі повноваження Остіна були передані його заступниці Кетлін Хікс.
Райдер заявив, що глава відомства повернувся до виконання обов'язків увечері 5 січня.
"Секретар перебуває у хорошому настрої. Він більше не перебуває у відділенні інтенсивної терапії, а одужує у більш відокремленому приміщенні лікарні. Він продовжує відчувати дискомфорт, але прогноз сприятливий", – заявив чиновник.
Він зазначив, що наразі немає конкретної дати виписки Остіна з лікарні.
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