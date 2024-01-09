Глава Пентагону Остін потрапляв у відділення інтенсивної терапії. Він ще залишається у лікарні

Райдер заявив, що Остін продовжує відчувати дискомфорт, але прогноз лікарів сприятливий

Ллойд Остін (Фото: EPA/WILLY KURNIAWAN)

Голова Пентагону Ллойд Остін потрапив у відділення інтенсивної терапії та продовжує залишатися в лікарні. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони США Пет Райдер.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, 22 грудня Остін пройшов "планову медичну процедуру", наступного дня його виписали і він продовжував працювати з дому у святкові дні.

Вже ввечері 1 січня глава Пентагону почав відчувати сильний біль і був доставлений до лікарні швидкою — його помістили у відділення інтенсивної терапії, міністр залишався при свідомості.

У другій половині дня 2 січня на підставі рекомендацій лікаря деякі повноваження Остіна були передані його заступниці Кетлін Хікс.

Райдер заявив, що глава відомства повернувся до виконання обов'язків увечері 5 січня.

"Секретар перебуває у хорошому настрої. Він більше не перебуває у відділенні інтенсивної терапії, а одужує у більш відокремленому приміщенні лікарні. Він продовжує відчувати дискомфорт, але прогноз сприятливий", – заявив чиновник.

Він зазначив, що наразі немає конкретної дати виписки Остіна з лікарні.

6 грудня 2023 року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

13 грудня президент Зеленський повернувся зі США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні, без позитивного результату.

Конгрес пішов на зимові канікули, не ухваливши додаткову допомогу Україні.

Читайте також: Колишній глава ЦРУ: Якщо Путін не програє в Україні, він нападе на Молдову та країни Балтії