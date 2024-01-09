Глава Пентагона Остин попадал в отделение интенсивной терапии. Он еще остается в больнице

Ллойд Остин (Фото: EPA/WILLY KURNIAWAN)

Глава Пентагона Ллойд Остин попал в отделение интенсивной терапии и продолжает оставаться в больнице. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США Пэт Райдер.

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По его словам, 22 декабря Остин прошел "плановую медицинскую процедуру", на следующий день его выписали и он продолжал работать из дома в праздничные дни.

Уже вечером 1 января глава Пентагона начал испытывать сильную боль и был доставлен в больницу на скорой — его поместили в отделение интенсивной терапии, министр оставался в сознании.

Во второй половине дня 2 января на основании рекомендаций врача некоторые полномочия Остина были переданы его заместителю Кэтлин Хикс.

Райдер заявил, что глава ведомства вернулся к исполнению обязанностей вечером 5 января.

"Секретарь находится в хорошем настроении. Он больше не находится в отделении интенсивной терапии, а выздоравливает в более уединенном помещении больницы. Он продолжает испытывать дискомфорт, но прогноз благоприятный", — заявил чиновник.

Он отметил, что на данный момент нет конкретной даты выписки Остина из больницы.

6 декабря 2023 года президент США Джо Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

13 декабря президент Зеленский вернулся из США, где пытался убедить Конгресс проголосовать за помощь Украине, без положительного результата.

Конгресс ушел на зимние каникулы, не приняв дополнительной помощи Украине.

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