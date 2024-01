Бывший глава ЦРУ: Если Путин не проиграет в Украине, он нападет на Молдову и страны Балтии

Поддержка Украины со стороны Конгресса США принципиально важна, поскольку если российский диктатор Владимир Путин посчитает свое вторжение в Украину успешным, он двинет войска дальше в Европу – в Молдову и страны Балтии. Об этом в интервью CNN заявил бывший глава Центрального разведуправления США Дэвид Петреус.

В Конгрессе США есть сильный двухпартийный консенсус относительно выделения помощи Украине, под вопросом пока остается когда именно помощь будет выделена, сказал Петреус в эфире CNN.

Бывший директор ЦРУ подчеркнул, что для помощи Украине нужно "много миллиардов", однако он считает такие расходы совершенно необходимыми, так как они позволят предотвратить победу Путина и неизбежный в этом случае перенос им войны дальше в Европу.

"Если Путин посчитает, что добился существенных для него результатов в Украине, он не остановится. "Следующей в его прицеле будет Молдова, или, возможно, одна из стран Балтии", – сказал Петреус.

