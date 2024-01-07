Бывший глава ЦРУ: Если Путин не проиграет в Украине, он нападет на Молдову и страны Балтии
Дэвид Петреус (скриншот из видео)

Поддержка Украины со стороны Конгресса США принципиально важна, поскольку если российский диктатор Владимир Путин посчитает свое вторжение в Украину успешным, он двинет войска дальше в Европу – в Молдову и страны Балтии. Об этом в интервью CNN заявил бывший глава Центрального разведуправления США Дэвид Петреус. 

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В Конгрессе США есть сильный двухпартийный консенсус относительно выделения помощи Украине, под вопросом пока остается когда именно помощь будет выделена, сказал Петреус в эфире CNN.

Бывший директор ЦРУ подчеркнул, что для помощи Украине нужно "много миллиардов", однако он считает такие расходы совершенно необходимыми, так как они позволят предотвратить победу Путина и неизбежный в этом случае перенос им войны дальше в Европу.

"Если Путин посчитает, что добился существенных для него результатов в Украине, он не остановится. "Следующей в его прицеле будет Молдова, или, возможно, одна из стран Балтии", – сказал Петреус.        

  • В начале декабря 2023 года Петреус заявил, что ВСУ во время летнего контрнаступления не смогли достичь прорыва, на который "все надеялись", из-за недостаточной военной помощи от западных союзников, в первую очередь от США.
  • 5 января 2024 года глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Россия продолжит искать новые цели для агрессии независимо от результата большой войны против Украины. 

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