Экс-глава ЦРУ: ВСУ провалили летнее наступление, потому что США не дали им нужное оружие

Петреус говорит, что для прорыва обороны, которая была на юге, ВСУ нужно было получить преимущество в воздухе и еще "многое". Но США "этого не дали"

Дэвид Петреус (Скриншот по видео)

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что украинская армия не смогла достичь прорыва, на который "все надеялись" во время летнего контрнаступления, из-за недостаточного количества военной помощи от западных союзников, в первую очередь американских. Его цитирует Голос Америки.

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"Были задержки с военной помощью украинцам, наши танки только недавно достались им. Была задержка в принятии решений по Abrams, задержки с одобрением Leopard, мы задержали решение о кассетных боеприпасах, которые могли быть очень полезны, системы ракет большего радиуса действия для реактивных систем залпового огня, и, наконец, самолеты западного образца", – сказал Петреус.

По его словам, для прорыва той обороны, которая была на юге, Силам обороны нужно было получить преимущество в воздухе и еще "многое". Однако, говорит экс-директор ЦРУ, Запад "не дал этого украинцам".

Петреус также заявил, что страны-союзники ответственны за решение российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабное вторжение на территорию Украины.

"Думаю, что одна из причин, почему Путин решил, что ему удастся избежать ответственности за вторжение в Украину, состоит в том, что после оккупации Крыма мы не приняли достаточных мер", – резюмировал он.

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