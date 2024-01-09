Глава Пентагона был госпитализирован из-за осложнений в связи с раком простаты

Министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован из-за осложнений после операции в связи с раком простаты

Ллойд Остин (Фото - EPA)

Министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован из-за инфекции мочевыводящих путей после операции в связи с раком простаты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

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Как стало известно из сообщения госпиталя, глава Пентагона 22 декабря 2023 года перенес операцию в связи с раком простаты. 1 января 2024 года у него возникли осложнения, включая тошноту с сильной болью в животе, бедрах и ногах. У Остина диагностировали инфекцию мочевыводящих путей и 2 января перевели в отделение интенсивной терапии.

Госпиталь утверждает, что инфекцию удалось излечить и прогноз на полное выздоровление Остина "оптимистичный", однако оно может занять некоторое время.

В заявлении, которое опубликовал Пентагон, также говорится, что министерство ожидает полного выздоровления своего руководителя, "хотя это может быть медленный процесс".

Также в Пентагоне подчеркнули, что во время пребывания в госпитале Остин "ни разу не потерял сознание и ни разу не подвергался общей анестезии".

Остин является вторым после президента США Джо Байдена в цепочке военного командования вооруженными силами США, его обязанности требуют, чтобы он был доступен в любой момент и имел возможность отреагировать на любой кризис.

Как отмечает Reuters, глава Пентагона должен быть постоянно готов установить защищенную связь с другими должностными лицами в случае вероятности ядерной атаки, но это было бы сложно организовать в палате интенсивной терапии.

На брифинге 8 января спикер Минобороны США Пэт Райдер заявил, что Остин попал в отделение интенсивной терапии и продолжает оставаться в больнице.

До 4 января глава Пентагона не сообщил об этом публично и не поставил в известность президента и министерство обороны, хотя обычно это ожидается от чиновников его ранга.

6 января Остин заявил, что берет на себя "полную ответственность" за то, что не сообщил о своей госпитализации.

Несмотря на призывы республиканцев, включая Дональда Трампа, отстранить Остина от должности, глава Пентагона заявил, что не планирует уходить в отставку и получил в этом вопросе поддержку Белого дома. В настоящее время Остин остается в госпитале.

По словам Райдера, Остин "сосредоточен на выздоровлении, но, что более важно, на выполнении своих обязанностей в качестве министра обороны".