Глава Пентагона был госпитализирован из-за осложнений в связи с раком простаты
Министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован из-за инфекции мочевыводящих путей после операции в связи с раком простаты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
Как стало известно из сообщения госпиталя, глава Пентагона 22 декабря 2023 года перенес операцию в связи с раком простаты. 1 января 2024 года у него возникли осложнения, включая тошноту с сильной болью в животе, бедрах и ногах. У Остина диагностировали инфекцию мочевыводящих путей и 2 января перевели в отделение интенсивной терапии.
Госпиталь утверждает, что инфекцию удалось излечить и прогноз на полное выздоровление Остина "оптимистичный", однако оно может занять некоторое время.
В заявлении, которое опубликовал Пентагон, также говорится, что министерство ожидает полного выздоровления своего руководителя, "хотя это может быть медленный процесс".
Также в Пентагоне подчеркнули, что во время пребывания в госпитале Остин "ни разу не потерял сознание и ни разу не подвергался общей анестезии".
Остин является вторым после президента США Джо Байдена в цепочке военного командования вооруженными силами США, его обязанности требуют, чтобы он был доступен в любой момент и имел возможность отреагировать на любой кризис.
Как отмечает Reuters, глава Пентагона должен быть постоянно готов установить защищенную связь с другими должностными лицами в случае вероятности ядерной атаки, но это было бы сложно организовать в палате интенсивной терапии.
На брифинге 8 января спикер Минобороны США Пэт Райдер заявил, что Остин попал в отделение интенсивной терапии и продолжает оставаться в больнице.
До 4 января глава Пентагона не сообщил об этом публично и не поставил в известность президента и министерство обороны, хотя обычно это ожидается от чиновников его ранга.
6 января Остин заявил, что берет на себя "полную ответственность" за то, что не сообщил о своей госпитализации.
Несмотря на призывы республиканцев, включая Дональда Трампа, отстранить Остина от должности, глава Пентагона заявил, что не планирует уходить в отставку и получил в этом вопросе поддержку Белого дома. В настоящее время Остин остается в госпитале.
По словам Райдера, Остин "сосредоточен на выздоровлении, но, что более важно, на выполнении своих обязанностей в качестве министра обороны".
- Ассоциация корреспондентов Пентагона раскритиковала решение ведомства сообщить о медицинских осложнениях его председателя постфактум, подчеркнув, что общественность "вправе знать, когда члены правительства США находятся в больнице, под анестезией или когда их обязанности делегируются в результате любой медицинской процедуры".