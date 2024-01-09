Трамп и его люди призвали уволить Остина. Белый дом: Он останется в должности

Ллойд Остин (Фото: ЕРА, MAST IRHAM)

Некоторые ведущие республиканцы во главе с 45-м президентом США Дональдом Трампом призвали уволить главу Пентагона Ллойда Остина после того, как тот несколько дней не сообщал о своей госпитализации. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что министр обороны США останется в должности, передает Голос Америки.

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На брифинге 8 января спикер Минобороны США Пэт Райдер заявил, что Остин попал в отделение интенсивной терапии и продолжает оставаться в больнице.

В то же время глава Пентагона не заявил об этом ни публично, ни президенту Джо Байдену и Министерству обороны, хотя обычно это ожидается от официальных американских чиновников.

Журналисты отмечают, что 6 января Остин заявил, что берет на себя "полную ответственность" за то, что не сообщил о своей госпитализации.

Однако Трамп и его люди призвали немедленно уволить Остина с должности за "ненадлежащее профессиональное поведение и невыполнение обязанностей".

"Он пропадал без вести неделю, и никто, включая его босса, извращенного Джо Байдена, не имел понятия о том, где он был или мог быть", – написал экс-президент США в своей соцсети Truth Social.

Кирби сказал, что не располагает информацией о характере медицинской проблемы Остина, но Байден и Остин "общались в эти дни". Он заявил, что увольнение министра обороны не рассматривается.

"Нет других планов кроме тех, чтобы министр Остин остался в должности", – заявил он, добавив, что Белый дом пересмотрит, какие правила или процедуры не были соблюдены во время госпитализации Остина.

Ассоциация корреспондентов Пентагона раскритиковала решение ведомства сообщить о медицинских осложнениях его председателя постфактум, подчеркнув, что общественность "вправе знать, когда члены правительства США находятся в больнице, под анестезией или когда их обязанности делегируются в результате любой медицинской процедуры".

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