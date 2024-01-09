Трамп та його люди закликали звільнити Остіна. Білий дім: Він залишиться на посаді

Ллойд Остін (Фото: ЕРА, MAST IRHAM)

Деякі провідні республіканці на чолі з 45-м президентом США Дональдом Трампом закликали звільнити главу Пентагону Ллойда Остіна після того, як той декілька днів не повідомляв про свою госпіталізацію. Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що міністр оборони США залишиться при посаді, передає Голос Америки.

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На брифінгу 8 січня речник Міноборони США Пет Райдер заявив, що Остін потрапив у відділення інтенсивної терапії та продовжує залишатися в лікарні.

Водночас глава Пентагону не заявив про це ані публічно, ані президенту Джо Байдену та Міністерству оборони, хоча зазвичай це очікується від офіційних американських посадовців.

Журналісти зазначають, що 6 січня Остін заявив, що бере на себе "повну відповідальність" за те, що не повідомив про свою госпіталізацію.

Проте Трамп та його люди закликали негайно звільнити Остіна з посади за "неналежну професійну поведінку та невиконання обов'язків".

"Він пропадав безвісти тиждень, і ніхто, включно з його босом, покрученого Джо Байдена, не мав поняття про те, де він був або міг бути", – написав експрезидент США у своїй соцмережі Truth Social.

Кірбі сказав, що не має інформації про характер медичної проблеми Остіна, але Байден і Остін "спілкувалися цими днями". Він заявив, що звільнення міністра оборони не розглядається.

"Немає інших планів крім тих, щоб міністр Остін залишився на посаді", – заявив він, додавши, що Білий дім перегляне, яких правил або процедур не було дотримано під час госпіталізації Остіна.

Асоціація кореспондентів Пентагону розкритикувала рішення відомства повідомити про медичні ускладнення його голови постфактум, наголосивши, що громадськість "має право знати, коли члени уряду США перебувають у лікарні, під анестезією або коли їхні обов'язки делегуються в результаті будь-якої медичної процедури".

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