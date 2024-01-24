Остин еще не вернулся в Минобороны, проходит физиотерапию дома, поправляется — Пентагон
Министр обороны Ллойд Остин продолжает работать из дома и проходить реабилитацию. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.
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По его словам, ему пока нечего сказать о возвращении Остина в здание Пентагона.
Он отметил, что глава ведомства продолжается восстанавливаться дома.
"Хорошо поправляется. Как я подчеркнул на прошлой неделе, частью его ухода на дому по-прежнему является физиотерапия. Но опять же, мы будем держать вас в курсе даты его возвращения в Пентагон", — сказал Райдер.
- 22 декабря 2023 года Остин перенес операцию в связи с раком простаты. 1 января 2024 года у него возникли осложнения. Врачи диагностировали инфекцию мочевыводящих путей и 2 января перевели Остина в отделение интенсивной терапии.
- До 4 января глава Пентагона не сообщал об этом публично. Из-за этого некоторые ведущие республиканцы во главе с Трампом призвали уволить Остина. Однако представитель Белого дома Кирби заявил, что увольнение министра обороны не рассматривается.
- 15 января Остина выписали из больницы после осложнений, вызванных перенесенной операцией в связи с раком простаты. Сейчас он продолжает выполнять свои обязанности дома.
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