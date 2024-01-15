Остина выписали из больницы. Он будет работать дома, надеется скорее вернуться в Пентагон
Главу Пентагона Ллойда Остина выписали из больницы после осложнений, вызванных перенесенной операцией в связи с раком простаты. Сейчас он продолжает выполнять свои обязанности дома, сообщила пресс-служба Минобороны США.
В Пентагоне заявили, что 15 января Остин был выписан из больницы, он продолжает идти на поправку и, по совету врачей, какое-то время будет выполнять свои обязанности удаленно.
"Рак простаты госсекретаря Остина был вылечен рано и эффективно, и прогноз у него превосходный. У него не запланировано дальнейшее лечение рака, кроме регулярного наблюдения после простатэктомии", – сообщил врач Джон Мэддокс.
Сам Остин поблагодарил врачей Национального военно-медицинского центра им. Уолтера Рида за "превосходную помощь", профессионализм и поддержку.
"Сейчас, продолжая восстанавливаться и выполнять свои обязанности из дома, я очень хочу полностью восстановиться и как можно быстрее вернуться в Пентагон", – добавил он.
- 22 декабря 2023 года Остин перенес операцию в связи с раком простаты. 1 января 2024 года у него возникли осложнения. Врачи диагностировали инфекцию мочевыводящих путей и 2 января перевели Остина в отделение интенсивной терапии.
- До 4 января глава Пентагона не сообщал об этом публично. Из-за этого некоторые ведущие республиканцы во главе с Трампом призвали уволить Остина. Однако представитель Белого дома Кирби заявил, что увольнение министра обороны не рассматривается.