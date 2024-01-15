Остина выписали из больницы. Он будет работать дома, надеется скорее вернуться в Пентагон

После перенесенной операции в связи с раком простаты у главы Пентагона возникли осложнения и он был госпитализирован

Ллойд Остин (Фото: EPA)

Главу Пентагона Ллойда Остина выписали из больницы после осложнений, вызванных перенесенной операцией в связи с раком простаты. Сейчас он продолжает выполнять свои обязанности дома, сообщила пресс-служба Минобороны США.

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В Пентагоне заявили, что 15 января Остин был выписан из больницы, он продолжает идти на поправку и, по совету врачей, какое-то время будет выполнять свои обязанности удаленно.

"Рак простаты госсекретаря Остина был вылечен рано и эффективно, и прогноз у него превосходный. У него не запланировано дальнейшее лечение рака, кроме регулярного наблюдения после простатэктомии", – сообщил врач Джон Мэддокс.

Сам Остин поблагодарил врачей Национального военно-медицинского центра им. Уолтера Рида за "превосходную помощь", профессионализм и поддержку.

"Сейчас, продолжая восстанавливаться и выполнять свои обязанности из дома, я очень хочу полностью восстановиться и как можно быстрее вернуться в Пентагон", – добавил он.