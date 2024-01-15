Остіна виписали з лікарні. Працюватиме вдома, сподівається швидше повернутися до Пентагону
Главу Пентагону Ллойда Остіна виписали з лікарні після ускладнень, спричинених перенесеною операцією у зв'язку із раком простати. Наразі він продовжує виконувати свої обов'язки вдома, повідомила пресслужба Міноборони США.
У Пентагоні заявили, що 15 січня Остін був виписаний з лікарні, він продовжує видужувати та, за порадою лікарів, якийсь час виконуватиме свої обов'язки віддалено.
"Рак простати держсекретаря Остіна був вилікований рано та ефективно, і прогноз у нього чудовий. У нього не заплановано подальшого лікування раку, крім регулярного спостереження після простатектомії", – повідомив лікар Джон Меддокс.
Сам Остін подякував лікарям Національного військово-медичного центру ім. Волтера Ріда за "чудову допомогу", професіоналізм та підтримку.
"Зараз, продовжуючи відновлюватись і виконувати свої обов'язки з дому, я дуже хочу повністю відновитися та якнайшвидше повернутися до Пентагону", – додав він.
- 22 грудня 2023 року Остін переніс операцію у зв'язку з раком простати. 1 січня 2024 року у нього виникли ускладнення. Лікарі діагностували інфекцію сечовивідних шляхів та 2 січня перевели Остіна у відділення інтенсивної терапії.
- До 4 січня глава Пентагону не повідомляв про це публічно. Через це деякі провідні республіканці на чолі з Трампом закликали звільнити Остіна. Проте представник Білого дому Кірбі заявив, що звільнення міністра оборони не розглядається.