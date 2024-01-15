Остіна виписали з лікарні. Працюватиме вдома, сподівається швидше повернутися до Пентагону

Після перенесеної операції у зв'язку з раком простати у глави Пентагону виникли ускладнення, його було госпіталізовано

Ллойд Остін (Фото: EPA)

Главу Пентагону Ллойда Остіна виписали з лікарні після ускладнень, спричинених перенесеною операцією у зв'язку із раком простати. Наразі він продовжує виконувати свої обов'язки вдома, повідомила пресслужба Міноборони США.

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У Пентагоні заявили, що 15 січня Остін був виписаний з лікарні, він продовжує видужувати та, за порадою лікарів, якийсь час виконуватиме свої обов'язки віддалено.

"Рак простати держсекретаря Остіна був вилікований рано та ефективно, і прогноз у нього чудовий. У нього не заплановано подальшого лікування раку, крім регулярного спостереження після простатектомії", – повідомив лікар Джон Меддокс.

Сам Остін подякував лікарям Національного військово-медичного центру ім. Волтера Ріда за "чудову допомогу", професіоналізм та підтримку.

"Зараз, продовжуючи відновлюватись і виконувати свої обов'язки з дому, я дуже хочу повністю відновитися та якнайшвидше повернутися до Пентагону", – додав він.