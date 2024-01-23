США призвали союзников поставить Украине больше ПВО. Остин: Не должны дрогнуть в поддержке
Министр обороны США Ллойд Остин выступил со вступительным словом на виртуальном заседании Контактной группы по обороне Украины. Он призвал участников предоставить Силам обороны больше наземных систем противовоздушной обороны.
Глава оборонного ведомства США призвал участников "Рамштайна" предоставить Силам обороны Украины "больше спасительных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".
Он также заявил, что российский диктатор Владимир Путин "продолжает жертвовать ошеломляющим количеством российских войск в своей необдуманной и безрассудной войне по своему выбору".
"Путин надеется, что ракеты и беспилотники деморализуют украинский народ, сломают боевой дух украинских военных", – подчеркнул Остин и отметил, что страны-союзники не должны "колебаться в поддержке Украины".
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Во время своего выступления Остин призвал к увеличению помощи Украине и заявил, что нет "никаких правдивых доказательств нецелевого использования или незаконного перенаправления американского оборудования", которое было предоставлено Украине.
"Если у нас сдадут нервы, если мы дрогнем, если мы не сможем сдержать других потенциальных агрессоров, мы лишь пригласим еще больше кровопролития и еще больше хаоса. Поэтому суверенная и безопасная Украина имеет решающее значение для глобальной безопасности", – сказал Остин и подчеркнул, что Запад "не должен пошатнуться в поддержке Украины".
Остин подтвердил свою поддержку Украины и поблагодарил иностранных союзников за их помощь в обеспечении безопасности, а также добавил, что ожидает доклад министра обороны Рустема Умерова о ситуации на поле боя.
- 18-й "Рамштайн" происходит в момент, когда США не имеют денег и не могут отправить боеприпасы и ракеты, необходимые Украине для борьбы с Россией, поскольку решение о пакете помощи все еще не принято в Конгрессе.
- 23 января представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что на сегодняшнем заседании в формате "Рамштайн" Вашингтон будет надеяться на оборонную поддержку Украины со стороны других западных союзников.
- Также в этот день координатор Совета нацбезопасности Белого дома Кирби заявил, что следующие несколько месяцев "будут критическими для Украины", и в случае если Конгресс не примет в этот период дополнительное финансирование, это будет иметь "катастрофические последствия".
- На 17-м заседании контактной группы были объявлены новые пакеты военной помощи, а также сформирована коалиция по усилению украинской ПВО. Подробнее читайте в новости LIGA.net здесь.
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