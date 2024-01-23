США призвали союзников поставить Украине больше ПВО. Остин: Не должны дрогнуть в поддержке

Ллойд Остин (Фото: ЕРА)

Министр обороны США Ллойд Остин выступил со вступительным словом на виртуальном заседании Контактной группы по обороне Украины. Он призвал участников предоставить Силам обороны больше наземных систем противовоздушной обороны.

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Глава оборонного ведомства США призвал участников "Рамштайна" предоставить Силам обороны Украины "больше спасительных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".

Он также заявил, что российский диктатор Владимир Путин "продолжает жертвовать ошеломляющим количеством российских войск в своей необдуманной и безрассудной войне по своему выбору".

"Путин надеется, что ракеты и беспилотники деморализуют украинский народ, сломают боевой дух украинских военных", – подчеркнул Остин и отметил, что страны-союзники не должны "колебаться в поддержке Украины".

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Во время своего выступления Остин призвал к увеличению помощи Украине и заявил, что нет "никаких правдивых доказательств нецелевого использования или незаконного перенаправления американского оборудования", которое было предоставлено Украине.

"Если у нас сдадут нервы, если мы дрогнем, если мы не сможем сдержать других потенциальных агрессоров, мы лишь пригласим еще больше кровопролития и еще больше хаоса. Поэтому суверенная и безопасная Украина имеет решающее значение для глобальной безопасности", – сказал Остин и подчеркнул, что Запад "не должен пошатнуться в поддержке Украины".

Остин подтвердил свою поддержку Украины и поблагодарил иностранных союзников за их помощь в обеспечении безопасности, а также добавил, что ожидает доклад министра обороны Рустема Умерова о ситуации на поле боя.

18-й "Рамштайн" происходит в момент, когда США не имеют денег и не могут отправить боеприпасы и ракеты, необходимые Украине для борьбы с Россией, поскольку решение о пакете помощи все еще не принято в Конгрессе.

23 января представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что на сегодняшнем заседании в формате "Рамштайн" Вашингтон будет надеяться на оборонную поддержку Украины со стороны других западных союзников.

Также в этот день координатор Совета нацбезопасности Белого дома Кирби заявил, что следующие несколько месяцев "будут критическими для Украины", и в случае если Конгресс не примет в этот период дополнительное финансирование, это будет иметь "катастрофические последствия".

На 17-м заседании контактной группы были объявлены новые пакеты военной помощи, а также сформирована коалиция по усилению украинской ПВО. Подробнее читайте в новости LIGA.net здесь.

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