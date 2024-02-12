Остін знову госпіталізований до інтенсивної терапії. Він тимчасово передав свої повноваження

На сьогодні поки незрозуміло, як довго міністр оборони США залишатиметься у лікарні

Ллойд Остін (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Глава Пентагону Ллойд Остін знову був госпіталізований до відділення інтенсивної терапії. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони США.

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Американці заявляють, що Остіна доправили до лікарні для огляду на наявність симптомів, які вказують на проблему із сечовим міхуром.

Після аналізів та обстежень його помістили у відділення інтенсивної терапії для лікування та спостереження.

Зазначається, що поки незрозуміло, як довго Остін залишатиметься у лікарні.

"Очікується, що поточна проблема із сечовим міхуром не вплине на його очікуване повне одужання. Прогноз раку залишається чудовим", – сказано в повідомленні.

Виконувачем обов'язків глави Пентагону буде заступниця Остіна Кетлін Хікс, вона вже прийняла справи. Об'єднаний комітет начальників штабів, Білий дім та Конгрес були повідомлені.

22 грудня 2023 року Остін переніс операцію у зв'язку з раком простати. 1 січня 2024 року у нього виникли ускладнення. Лікарі діагностували інфекцію сечовивідних шляхів та 2 січня перевели Остіна у відділення інтенсивної терапії.

До 4 січня глава Пентагону не повідомляв про це публічно. Через це деякі провідні республіканці на чолі з Трампом закликали звільнити Остіна. Проте, представник Білого дому Кірбі заявив, що звільнення міністра оборони не розглядається.

15 січня Остіна виписали з лікарні після ускладнень, спричинених перенесеною операцією у зв'язку з раком простати. Наразі він продовжує виконувати свої обов'язки вдома.

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