Остин снова госпитализирован в интенсивную терапию. Он временно передал свои полномочия

На сегодня пока неясно, как долго министр обороны США будет оставаться в больнице

Ллойд Остин (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Глава Пентагона Ллойд Остин снова был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны США.

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Американцы заявляют, что Остина доставили в больницу для осмотра на наличие симптомов, которые указывают на проблему с мочевым пузырем.

После анализов и обследований его поместили в отделение интенсивной терапии для лечения и наблюдения.

Отмечается, что пока неясно, как долго Остин будет оставаться в больнице.

"Ожидается, что текущая проблема с мочевым пузырем не повлияет на его ожидаемое полное выздоровление. Прогноз рака остается превосходным", — сказано в сообщении.

Исполняющим обязанности главы Пентагона будет заместитель Остина Кэтлин Хикс, она уже приняла дела. Объединенный комитет начальников штабов, Белый дом и Конгресс были уведомлены.

22 декабря 2023 года Остин перенес операцию в связи с раком простаты. 1 января 2024 года у него возникли осложнения. Врачи диагностировали инфекцию мочевыводящих путей и 2 января перевели Остина в отделение интенсивной терапии.

До 4 января глава Пентагона не сообщал об этом публично. Из-за этого некоторые ведущие республиканцы во главе с Трампом призвали уволить Остина. Однако представитель Белого дома Кирби заявил, что увольнение министра обороны не рассматривается.

15 января Остина выписали из больницы после осложнений, вызванных перенесенной операцией в связи с раком простаты. Сейчас он продолжает выполнять свои обязанности дома.

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