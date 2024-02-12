Поездка Остина в Брюссель отменена. "Рамштайн" состоится онлайн – Reuters

Министр обороны США должен был лично возглавить заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе

Ллойд Остин (Фото: ЭРА)

Министр обороны США Ллойд Остин отменил поездку в Брюссель, где он должен был принять участие во встречах с министрами обороны других стран НАТО. Об этом сообщил американский чиновник агентству Reuters после того, как глава Пентагона попал в отделение интенсивной терапии и был вынужден передать свои обязанности заместителю.

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По данным агентства, министр обороны США должен был лично возглавить заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, после чего должно состояться заседание министров обороны НАТО.

Однако в воскресенье днем Остин передал свои обязанности заместителю министра обороны Кэтлин Хикс, а заседание по потребностям Украины в обороне будет проходить в онлайн-режиме.

Утром 12 февраля сообщалось, что Остина доставили в больницу для осмотра на наличие симптомов, указывающих на проблему с мочевым пузырем. После анализов и обследований его поместили в отделение интенсивной терапии для лечения и наблюдения.

Ранее сообщалось, что заседание контактной группы в формате "Рамштайн" состоится 14 февраля, а 15 февраля, в Брюсселе пройдет заседание министров обороны стран-членов Альянса под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщила пресс-служба Пентагона, "Рамштайн-19" обсудили по телефону и министр обороны Рустем Умеров и глава оборонного ведомства США Остин. Глава Пентагона подтвердил обязательство Штатов и коалиции из примерно 50 союзников поддерживать Украину в ее продолжающейся борьбе против неспровоцированной агрессии России.

22 декабря 2023 года Остин перенес операцию в связи с раком простаты. 1 января 2024 года у него возникли осложнения. Врачи диагностировали инфекцию мочевыводящих путей и 2 января перевели Остина в отделение интенсивной терапии.

До 4 января глава Пентагона не сообщал об этом публично. Поэтому некоторые ведущие республиканцы во главе с Трампом призвали уволить Остина. Однако представитель Белого дома Кирби заявил, что увольнение министра обороны не рассматривается.

15 января Остина выписали из больницы после осложнений, вызванных перенесенной операцией в связи с раком простаты. Пока он продолжает выполнять свои обязанности дома.

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