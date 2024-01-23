Залужний та Буданов беруть участь у "Рамштайні-18" онлайн, голова делегації – Умєров: деталі

Міністр оборони зазначив, що зараз "критично необхідно" нарощувати довгострокові пакети військової допомоги Україні

Фото: Міністерство оборони

Розпочалося онлайн-засідання 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", повідомило Міністерство оборони.

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Українську делегацію на зустрічі очолює голова Міноборони Рустем Умєров, також до делегації увійшли:

→ генерал-лейтенант Олександр Павлюк — перший заступник міністра оборони;

→ генерал Валерій Залужний — головнокомандувач ЗСУ;

→ генерал-лейтенант Сергій Шаптала — начальник Генштабу ЗСУ;

→ генерал-лейтенант Кирило Буданов — начальник Головного управління розвідки;

→ Роман Машовець — заступник керівника Офісу президента;

→ генерал-майор Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки.

У вступному слові міністр оборони подякував усім країнам, які підтримують Сили оборони, зокрема, у розвитку коаліційних спроможностей.

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Посадовець зазначив, що зараз "критично необхідно" нарощувати довгострокові пакети військової допомоги Україні.

Зі свого боку Міноборони готове співінвестувати в технології та спільне виробництво, ділитися українським бойовим досвідом, сприяти укладенню довгострокових контрактів із зацікавленими компаніями, повідомив Умєров.

"Достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запасних частин є критично важливою складовою успіху. Але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Саме тому у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони", – додав він.

22 листопада Залужний вперше взяв участь у "Рамштайні", проінформувавши західних союзників про ситуацію на фронті.

14 січня видання ERR повідомило, що Міністерство оборони Естонії підготувало для учасників "Рамштайну" план стратегії Заходу, яка має допомогти Україні виграти війну за три роки.

23 січня речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що на сьогоднішньому засіданні у форматі "Рамштайн" Вашингтон сподіватиметься на оборонну підтримку України з боку інших західних союзників.

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