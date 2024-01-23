Залужний та Буданов беруть участь у "Рамштайні-18" онлайн, голова делегації – Умєров: деталі
Розпочалося онлайн-засідання 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", повідомило Міністерство оборони.
Українську делегацію на зустрічі очолює голова Міноборони Рустем Умєров, також до делегації увійшли:
→ генерал-лейтенант Олександр Павлюк — перший заступник міністра оборони;
→ генерал Валерій Залужний — головнокомандувач ЗСУ;
→ генерал-лейтенант Сергій Шаптала — начальник Генштабу ЗСУ;
→ генерал-лейтенант Кирило Буданов — начальник Головного управління розвідки;
→ Роман Машовець — заступник керівника Офісу президента;
→ генерал-майор Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки.
У вступному слові міністр оборони подякував усім країнам, які підтримують Сили оборони, зокрема, у розвитку коаліційних спроможностей.
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Посадовець зазначив, що зараз "критично необхідно" нарощувати довгострокові пакети військової допомоги Україні.
Зі свого боку Міноборони готове співінвестувати в технології та спільне виробництво, ділитися українським бойовим досвідом, сприяти укладенню довгострокових контрактів із зацікавленими компаніями, повідомив Умєров.
"Достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запасних частин є критично важливою складовою успіху. Але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Саме тому у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони", – додав він.
- 22 листопада Залужний вперше взяв участь у "Рамштайні", проінформувавши західних союзників про ситуацію на фронті.
- 14 січня видання ERR повідомило, що Міністерство оборони Естонії підготувало для учасників "Рамштайну" план стратегії Заходу, яка має допомогти Україні виграти війну за три роки.
- 23 січня речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що на сьогоднішньому засіданні у форматі "Рамштайн" Вашингтон сподіватиметься на оборонну підтримку України з боку інших західних союзників.
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