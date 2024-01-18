Умєров: Росія значно перевершує нас у щоденних артилерійських атаках – у 5-10 разів

Міністр оборони заявив, що посилення артилерійського потенціалу — одна з ключових потреб України для перемоги

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Однією з найактуальніших проблем, з якою наразі стикаються Збройні Сили України є дефіцит боєприпасів. Кількість щоденних артилерійських атак з боку супротивника може переважати удесятеро. Про це міністр оборони Рустем Умєров заявив на відкритті Коаліції артилерії в Парижі.

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"Дефіцит боєприпасів та снарядний голод — це надзвичайно актуальна проблема, з якою зараз стикаються наші Збройні Сили. Нам потрібно разом знайти спосіб вирішити цю проблему", — сказав Умєров.

Міністр наголосив, що Росія значно перевершує українські сили у щоденних артилерійських атаках. За його словами, на різних ділянках фронту та етапах бойових дій противник може випускати в 5-10 разів більше артилерійських снарядів, ніж українські сили.

Умєров зазначив, що посилення артилерійського потенціалу — одна з ключових потреб України для перемоги у війні й важливо інвестувати ресурси у виробництво більшої кількості боєприпасів.

"Україна вживає заходів для того, щоб максимально збільшити наше внутрішнє виробництво. Наш ворог – наш спільний ворог – роками готувався до великомасштабної війни. Військові витрати Кремля встановлюють нові рекорди. Тому що російські плани не зупиняться в Україні", – сказав міністр.

Як повідомили в МОУ, на відкритті Коаліції артилерії в Парижі 18 січня від міністерства українська делегація представлена на чолі з заступником міністра Іваном Гаврилюком.

Умєров не брав участі особисто через засідання Ставки верховного головнокомандувача – виступив через відеозв'язок.

27 грудня 2023 року глава Мінстратегпрому Камишін заявив, що Україна планує розпочати серійне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм стандарту НАТО, а дослідні зразки цих боєприпасів вже проходять випробування.

12 січня очільник ГУР Буданов заявив, що Росія збільшила кількість вироблених боєприпасів з кінця літа 2023 року, однак їхня якість знизилася.

14 січня стало відомо, що уряд Швеції стимулює нарощування виробництва артснарядів калібру 155 мм для допомоги Україні. Підписано угоду з компанією Nammo щодо збільшення виробництва боєприпасів.

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