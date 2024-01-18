Умеров: Россия значительно превосходит нас в ежедневных артиллерийских атаках – в 5-10 раз

Министр обороны заявил, что усиление артиллерийского потенциала – одна из ключевых потребностей Украины для победы

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Одной из самых актуальных проблем, с которой сталкиваются Вооруженные Силы Украины — это дефицит боеприпасов. Количество ежедневных артиллерийских атак со стороны противника может превышать 10 раз. Об этом Министр обороны Рустем Умеров заявил на открытии Коалиции артиллерии в Париже.

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"Дефицит боеприпасов и снарядный голод — это очень актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши Вооруженные Силы. Нам нужно вместе найти способ решить эту проблему", — сказал Умеров.

Министр отметил, что Россия значительно превосходит украинские силы в ежедневных артиллерийских атаках. По его словам, на разных участках фронта и этапах боевых действий противник может применять в 5-10 раз больше артиллерийских снарядов, чем украинские силы.

Умеров отметил, что усиление артиллерийского потенциала – одна из ключевых потребностей Украины для победы в войне и важно инвестировать ресурсы в производство большего количества боеприпасов.

"Украина принимает меры для того, чтобы максимально увеличить наше внутреннее производство. Наш враг – наш общий враг – годами готовился к крупномасштабной войне. Военные расходы Кремля устанавливают новые рекорды. Потому что российские планы не остановятся в Украине", – сказал министр.

Как сообщили в МОУ, на открытии Коалиции артиллерии в Париже 18 января от министерства украинская делегация представлена во главе с замминистра Иваном Гаврилюком.

Умеров не участвовал лично из-за заседания Ставки верховного главнокомандующего – выступил по видеосвязи.

27 декабря 2023 года глава Минстратегпрома Камышин заявил, что Украина планирует начать серийное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм стандарта НАТО, а образцы этих боеприпасов уже проходят испытания.

12 января глава ГУР Буданов заявил, что Россия увеличила количество производимых боеприпасов с конца лета 2023 года, однако их качество снизилось.

14 января стало известно, что правительство Швеции стимулирует наращивание производства артснарядов калибра 155 мм для помощи Украине. Подписано соглашение с компанией Nammo по увеличению производства боеприпасов.

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