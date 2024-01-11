Зеленський про мільйон снарядів від ЄС: Треба тиснути на союзників, нам потрібні контракти

Так він відповів на запитання, що західні союзники можуть зробити для України, щоб наблизити її перемогу у війні

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з естонською прем'єркою Каєю Каллас заявив, що Україні необхідні артилерійські снаряди, і "потрібно тиснути" на західних лідерів, які зобов'язалися їх надати.

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У Зеленського запитали, що Естонія та інші союзники можуть зробити для України, щоб наблизити її перемогу у війні.

"Рішення щодо артилерійського пакета. Ми розраховували на нього у березні, і саме до березня була пропозиція з боку Естонії та інших лідерів передати Україні мільйон снарядів. Ми не отримали мільйон, і сьогодні, я вважаю, можна політично тиснути на лідерів, які підписалися під цим рішенням", – відповів президент.

На його думку, якщо ці лідери "серйозні, і їхнє слово чогось варте", вони мають виконувати рішення, які самі ж ухвалювали.

Зеленський заявив, що хотів би бачити від союзників контракти на постачання снарядів Україні.

"Бачити перед очима контракти – це вже дає надію, що, нехай із відтермінуванням, із затримками, але, а все-таки, це прийде на поле бою. Тобто, цю ініціативу можна довести до кінця", – сказав глава держави.

14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському союзу варто почати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року.

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