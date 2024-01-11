Зеленський про мільйон снарядів від ЄС: Треба тиснути на союзників, нам потрібні контракти
Президент Володимир Зеленський на пресконференції з естонською прем'єркою Каєю Каллас заявив, що Україні необхідні артилерійські снаряди, і "потрібно тиснути" на західних лідерів, які зобов'язалися їх надати.
У Зеленського запитали, що Естонія та інші союзники можуть зробити для України, щоб наблизити її перемогу у війні.
"Рішення щодо артилерійського пакета. Ми розраховували на нього у березні, і саме до березня була пропозиція з боку Естонії та інших лідерів передати Україні мільйон снарядів. Ми не отримали мільйон, і сьогодні, я вважаю, можна політично тиснути на лідерів, які підписалися під цим рішенням", – відповів президент.
На його думку, якщо ці лідери "серйозні, і їхнє слово чогось варте", вони мають виконувати рішення, які самі ж ухвалювали.
Зеленський заявив, що хотів би бачити від союзників контракти на постачання снарядів Україні.
"Бачити перед очима контракти – це вже дає надію, що, нехай із відтермінуванням, із затримками, але, а все-таки, це прийде на поле бою. Тобто, цю ініціативу можна довести до кінця", – сказав глава держави.
- 14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.
- 17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському союзу варто почати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року.
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