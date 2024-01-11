Зеленский о миллионе снарядов от ЕС: Надо давить на союзников, нам нужны контракты

Так он ответил на вопрос, что западные союзники могут сделать для Украины, чтобы приблизить победу в войне

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с эстонским премьером Каей Каллас заявил, что Украине необходимы артиллерийские снаряды, и "нужно давить" на западных лидеров, которые обязались их предоставить.

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Зеленский спросил, что Эстония и другие союзники могут сделать для Украины, чтобы приблизить ее победу в войне.

"Решение по артиллерийскому пакету. Мы рассчитывали на него в марте, и именно до марта было предложение со стороны Эстонии и других лидеров передать Украине миллион снарядов. Мы не получили миллион, и сегодня, я считаю, можно политически давить на лидеров, подписавшихся под этим решением", – ответил президент.

По его мнению, если эти лидеры "серьезны, и их слово чего-то стоит", они должны выполнять решения, которые сами принимали.

Зеленский заявил, что хотел бы видеть от союзников контракты на поставку снарядов Украине.

"Видеть перед глазами контракты – это уже дает надежду, что, пусть с отсрочкой, с задержками, но все же это придет на поле боя. То есть, эту инициативу можно довести до конца", – сказал глава государства.

14 ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.

17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому союзу следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставить обещанный миллион снарядов к весне 2024 года.

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