Росія збільшила виробництво боєприпасів, але їхня якість знизилася — Буданов
Росія збільшила виробництво боєприпасів у 2023 році. Про це повідомив начальник української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю газеті Le Monde.
За його словами, ракетні удари РФ викликані бажанням Москви оголосити 2023 "переможним", але реальних військових успіхів у окупантів немає.
Він зазначив, що російські ракети мають низку недоліків і часто промахуються.
"Ми негайно відправили їм нашу відповідь. Ціллю були їхні військові об'єкти", – сказав Буданов.
Розвідник заявив, що, порівняно з минулими роками, Росія збільшила кількість вироблених боєприпасів з кінця літа 2023 року.
"Водночас відзначаємо зниження якості цих снарядів", – резюмував начальник ГУР.
У тому ж інтерв'ю глава розвідки сказав, що Росія "не голодує", незважаючи на санкції західних країн, а також закликав ударити по ключових секторах економіки країни-окупанта.
- Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ: чим ширшими будуть операції там, тим краще.
- На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.
- Буданов: Путіна та його оточення в РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.
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