Росія збільшила виробництво боєприпасів, але їхня якість знизилася — Буданов

Буданов заявив, що реальних військових успіхів на фронті Росія не має, а тому окупанти компенсують це ракетними ударами

Кирило Буданов (Фото: скріншот з відео)

Росія збільшила виробництво боєприпасів у 2023 році. Про це повідомив начальник української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю газеті Le Monde.

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За його словами, ракетні удари РФ викликані бажанням Москви оголосити 2023 "переможним", але реальних військових успіхів у окупантів немає.

Він зазначив, що російські ракети мають низку недоліків і часто промахуються.

"Ми негайно відправили їм нашу відповідь. Ціллю були їхні військові об'єкти", – сказав Буданов.

Розвідник заявив, що, порівняно з минулими роками, Росія збільшила кількість вироблених боєприпасів з кінця літа 2023 року.

"Водночас відзначаємо зниження якості цих снарядів", – резюмував начальник ГУР.

У тому ж інтерв'ю глава розвідки сказав, що Росія "не голодує", незважаючи на санкції західних країн, а також закликав ударити по ключових секторах економіки країни-окупанта.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ: чим ширшими будуть операції там, тим краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.

Буданов: Путіна та його оточення в РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

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