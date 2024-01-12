Россия увеличила производство боеприпасов, но их качество снизилось — Буданов

Буданов заявил, что реальных военных успехов на фронте у России нет, а поэтому оккупанты компенсируют это ракетными ударами

Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Россия увеличила производство боеприпасов в 2023 году. Об этом сообщил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью изданию Le Monde.

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По его словам, ракетные удары РФ вызваны желанием Москвы объявить 2023 год "победным", но реальных военных успехов у оккупантов нет.

Он отметил, что у российских ракет есть ряд недостатков и они часто промахиваются.

"Мы немедленно отправили им наш ответ. Целью были их военные объекты", — сказал Буданов.

Разведчик заявил, что в сравнении с прошлыми годами Россия увеличила количество произведенных боеприпасов с конца лета 2023 года.

"Одновременно отмечаем снижение качества этих снарядов", — резюмировал начальник ГУР.

В том же интервью глава разведки сказал, что Россия "не голодает", несмотря на санкции западных стран, а также призвал ударить по ключевым секторам экономики страны-оккупанта.

Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ: чем шире будут операции там, тем лучше.

По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.

Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

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