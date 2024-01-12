Буданов: Россия не голодает. Она может продержаться достаточно долго, нужно больше санкций

Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия "не голодает", несмотря на санкции. Об этом он сообщил в интервью изданию Le Monde.

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По его словам, все думали, что у Москвы сильная армия, но слабая экономика, но оказалось наоборот — армия слабая.

"Экономика России может быть слабой, но страна не голодает. С такими темпами она может продержаться довольно долго", — сказал Буданов.

Он отметил, что нынешних западных санкций против РФ недостаточно.

"Должны были бы затронуть основные секторы экономики России: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом", — заявил разведчик.

Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ: чем шире будут операции там, тем лучше.

По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.

Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

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