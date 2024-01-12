Буданов: Росія не голодує. Вона може протриматися досить довго, потрібно більше санкцій

Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія "не голодує", попри санкції. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Le Monde.

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За його словами, всі думали, що Москва має сильну армію, але слабку економіку, але виявилося навпаки — армія слабка.

"Економіка Росії може бути слабкою, але країна не голодує. З такими темпами вона може протриматися досить довго", — сказав Буданов.

Він зазначив, що нинішніх західних санкцій проти РФ замало.

"Мали б торкнутися основних секторів економіки Росії: енергетики, металургії та фінансової системи в цілому", — заявив розвідник.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ: чим ширшими будуть операції там, тим краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.

Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

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