Залужный и Буданов участвуют в "Рамштайне-18" онлайн, глава делегации – Умеров: детали
Началось онлайн-заседание 18-й встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", сообщило Министерство обороны.
Украинскую делегацию на встрече возглавляет глава Минобороны Рустем Умеров, также в делегацию вошли:
→ генерал-лейтенант Александр Павлюк – первый заместитель министра обороны;
→ генерал Валерий Залужный — главнокомандующий ВСУ;
→ генерал-лейтенант Сергей Шаптала — начальник Генштаба ВСУ;
→ генерал-лейтенант Кирилл Буданов — начальник Главного управления разведки;
→ Роман Машовец – заместитель руководителя Офиса президента;
→ генерал-майор Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки.
Во вступительном слове министр обороны поблагодарил все страны, поддерживающие Силы обороны, в частности, в развитии коалиционных способностей.
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Чиновник отметил, что сейчас "критически необходимо" наращивать долгосрочные пакеты военной помощи Украине.
Со своей стороны Минобороны готово соинвестировать в технологии и совместное производство, делиться украинским боевым опытом, способствовать заключению долгосрочных контрактов с заинтересованными компаниями, сообщил Умеров.
"Достаточные объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей являются критически важной составляющей успеха. Но для прорыва нужны инновации и значительный технологический прогресс. Именно поэтому в 2024 году оборонные технологии будут играть центральную роль в повестке дня Министерства обороны", – добавил он.
- 22 ноября Залужный впервые принял участие в "Рамштайне", проинформировав западных союзников о ситуации на фронте.
- 14 января издание ERR сообщило, что Министерство обороны Эстонии подготовило для участников "Рамштайна" план стратегии Запада, которая должна помочь Украине выиграть войну за три года.
- 23 января представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что на сегодняшнем заседании в формате "Рамштайн" Вашингтон будет надеяться на оборонную поддержку Украины со стороны других западных союзников.
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