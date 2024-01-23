Залужный и Буданов участвуют в "Рамштайне-18" онлайн, глава делегации – Умеров: детали

Министр обороны отметил, что сейчас "критически необходимо" наращивать долгосрочные пакеты военной помощи Украине

Фото: Министерство обороны

Началось онлайн-заседание 18-й встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", сообщило Министерство обороны.

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Украинскую делегацию на встрече возглавляет глава Минобороны Рустем Умеров, также в делегацию вошли:

→ генерал-лейтенант Александр Павлюк – первый заместитель министра обороны;

→ генерал Валерий Залужный — главнокомандующий ВСУ;

→ генерал-лейтенант Сергей Шаптала — начальник Генштаба ВСУ;

→ генерал-лейтенант Кирилл Буданов — начальник Главного управления разведки;

→ Роман Машовец – заместитель руководителя Офиса президента;

→ генерал-майор Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки.

Во вступительном слове министр обороны поблагодарил все страны, поддерживающие Силы обороны, в частности, в развитии коалиционных способностей.

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Чиновник отметил, что сейчас "критически необходимо" наращивать долгосрочные пакеты военной помощи Украине.

Со своей стороны Минобороны готово соинвестировать в технологии и совместное производство, делиться украинским боевым опытом, способствовать заключению долгосрочных контрактов с заинтересованными компаниями, сообщил Умеров.

"Достаточные объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей являются критически важной составляющей успеха. Но для прорыва нужны инновации и значительный технологический прогресс. Именно поэтому в 2024 году оборонные технологии будут играть центральную роль в повестке дня Министерства обороны", – добавил он.

22 ноября Залужный впервые принял участие в "Рамштайне", проинформировав западных союзников о ситуации на фронте.

14 января издание ERR сообщило, что Министерство обороны Эстонии подготовило для участников "Рамштайна" план стратегии Запада, которая должна помочь Украине выиграть войну за три года.

23 января представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что на сегодняшнем заседании в формате "Рамштайн" Вашингтон будет надеяться на оборонную поддержку Украины со стороны других западных союзников.

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