Минобороны о "Рамштайне": Подписаны документы по двум коалициям, есть поддержка

Глава оборонного ведомства подписал документы о создании коалиции дронов, а также противовоздушной и противоракетной обороны

Илларион Павлюк (Фото: Минобороны)

Ключевым результатом 19-го заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" является то, что Украина имеет поддержку от партнеров. После мероприятия министр обороны Рустем Умеров подписал документы о создании двух коалиций по оказанию Украине военной помощи. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Илларион Павлюк.

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"Сегодня много говорили о дронах, в частности FPV-дронах. И важно, что сразу после окончания встречи министр обороны собственно подписал письмо (Меморандум. – Ред.) о создании коалиции дронов – подписали его восемь стран. И сегодня же было подписано письмо о создании коалиции противовоздушной и противоракетной обороны объединенной – там 15 стран вместе с Украиной", – сообщил Павлюк.

По словам Павлюка, ключевым результатом нового "Рамштайна" является то, что у Украины есть поддержка от партнеров, особенно на фоне принятия Сенатом США законопроекта, в который входит помощь Украине.

"Собственно это дает все основания говорить, что поддержка непоколебима и продолжается", – подытожил военный.

В ноябре 2023 года Минобороны сообщало о создании коалиции наземных средств противовоздушной обороны, в которую вошли 20 стран.

О создании коалиции относительно дронов и средств радиоэлектронной борьбы Минобороны сообщало 17 января 2024 года – инициатором стала Латвия. Позже к ней присоединились Великобритания и Швеция. Сегодня стало известно о присоединении Нидерландов к коалиции, передает Reuters.

От Украины в новом "Рамштайне" приняли участие главнокомандующий Александр Сырский, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и министр обороны Рустем Умеров.

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