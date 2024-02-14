Буданов об Авдеевке: Ситуация тяжелая, но не критическая, говорить о результате еще рано

По словам начальника ГУР, главнокомандующий Сырский принял "определенные решения" после визита в Авдеевку

Кирилл Буданов (Скриншот из видео)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Авдеевке тяжелая, однако не критическая, а все решат "решительные действия" одной из сторон. На Купянском направлении не происходит "серьезных изменений", рассказал он в интервью телеканалу "Мы-Украина".

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Журналистка спросила, спрашивали ли партнеры на заседании "Рамштайна" о ситуации на фронте на Авдеевском, Купянском направлениях и на юге.

"Да, а что тут коммуницировать? В Авдеевке ситуация тяжелая, все это знают. Но сказать, что что-то там совсем критическое – я бы так не сказал. Есть проблемы с прорывом центральной части города, но все же не более того", – ответил он.

По словам Буданова, в Авдеевке все решат "решительные действия" либо со стороны украинских защитников, либо со стороны оккупантов.

Начальник ГУР отметил, что говорить о результате еще рано.

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Относительно того, что может изменить ситуацию на направлении, Буданов напомнил о вчерашнем визите главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Авдеевку.

Глава военной разведки сообщил, что главком "определенные решения точно принял", но отказался сказать, какие именно.

Относительно Купянского направления, Буданов ответил, что на нем "в принципе серьезных изменений не происходит".

"Не верьте, это все информационные вбросы в большинстве своем [о Купянском направлении]. Ну а больше горячих точек [на фронте] то и нет", – отметил он.

Главнокомандующий ВСУ и министр обороны Рустем Умеров совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях, где оперативная обстановка остается чрезвычайно сложной и напряженной.

Пресс-офицер ОСГВ "Таврия" сообщил, что в Авдеевке никто не держится "за груды камней и обгоревшего железа", поскольку приоритетом для командования остается сохранение жизней бойцов.

Министр обороны сообщил о результатах 19-го заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В частности официально началась работа Коалиции по противовоздушной и противоракетной обороне и дроновой Коалиции.

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