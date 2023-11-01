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Буданов підтвердив, що був у Сєвєродонецьку й потрапив під обстріл – врятувала бронемашина

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 17:10
Буданов підтвердив, що був у Сєвєродонецьку й потрапив під обстріл – врятувала бронемашина - Фото
Кирило Буданов (Скриншот з відео)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов особисто побував "на нулі" під час боїв за Сєвєродонецьк у 2022 році, від обстрілу його врятувала бронемашина, що стояла поряд. Про це розповіли командир штурмової роти спецпідрозділу ГУР "Шаманбад" під позивним "Саїд" та сам Буданов в інтерв'ю для NV.

"Наше завдання було контратака, і ми забрали один із великих кварталів. Далі це можна було розвивати, розширюватися, але, на жаль, по іншому флангу противник продавив десь на два квартали. У нас упав фланг повністю. Але все одно стояли. Поки [росіяни] мости (через Сіверський Донець, які пов’язували місто з "великою землею" – NV.) не підбили. Потім був уже наказ на відхід. До останнього ми обороняли Сєвєродонецьк", — розповів офіцер ГУР "Саїд" на умовах анонімності.

Тоді ж до бійців-розвідників на передову прибув Буданов, пише видання.

Начальник ГУР заявив, що після приїзду потрапив під артилерійський обстріл, його врятувала бронемашина, котра стояла поруч: транспорт захистив від осколків снаряда, який розірвався неподалік.

  • 28 грудня 2022 року начальник ГУР відвідав передові позиції Сил оборони України в Бахмуті.
  • Командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" розповів, що Буданов під час однієї з операцій у переговорах по рації змусив 19 російських окупантів здатися в полон.
  • Бригадний генерал Дмитро Тімков повідомив, що у 2015 році під час спецоперації в тилу ворога на Донбасі майбутній глава військової розвідки Буданов був важко поранений: спочатку він просив побратимів залишити його, проте разом із групою зміг вийти до безпечного місця.

Читайте також: Путін звинуватив Україну в погромі у Дагестані. ГУР: Це справа рук спецслужб РФ

Артем Джеріпа
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війнакирило будановсєвєродонецькшаманбатсаїд
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