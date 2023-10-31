Путін звинуватив Україну в погромі у Дагестані. ГУР: Це справа рук спецслужб РФ
Антисемітські та ксенофобські провокації у Росії є справою рук спецслужб РФ, Україна тут ні до чого, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у етері телемарафону.
Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що антисемітські погроми у Дагестані інспіровані "не в останню чергу з території України руками західних спецслужб".
"Росія традиційно іще з імперських часів залишається одним зі світових центрів ксенофобії та антисемітизму. І всі ці процеси там керуються власне спецслужбами. Починаючи із чорносотенців початку 20 століття, якими керувала царська охранка. Сьогодні нічого не змінилося. Всі ці заходи, які ми бачили, всі ці свавілля і провокації антисемітські та ксенофобські – це справа рук саме російських спецслужб", – відповів Юсов.
Він зауважив, що Україна непричетна до цього.
- 29 жовтня агресивний натовп увірвався до термінала аеропорту Махачкали, куди прибув рейс з евакуйованими з Ізраїлю. Погромники кричали "аллах акбар", вривалися у службові приміщення аеропорту у пошуках євреїв, прорвалися на смугу.
- Речник українського МЗС заявив, що звинувачення російського МЗС щодо нібито причетності України до антисемітських погромів у Дагестані – це "намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову".
- У Державному департаменті США назвали "абсурдом" заяву диктатора Путіна про нібито причетність України до погрому.
Дивіться також: Зеленський: Росія не витримає протистояння стратегічно, там вдруге за рік втратили контроль
Коментарі