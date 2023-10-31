Путин обвинил Украину в погроме в Дагестане. ГУР: Это дело рук спецслужб РФ

Антисемитские и ксенофобские провокации в России – дело рук спецслужб РФ, Украина здесь ни при чем, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что антисемитские погромы в Дагестане инспирированы "не в последнюю очередь с территории Украины руками западных спецслужб".

"Россия традиционно еще с имперских времен остается одним из мировых центров ксенофобии и антисемитизма. И все эти процессы там руководствуются собственно спецслужбами. Начиная с черносотенцев начала 20 века, которыми руководила царская охранка. Сегодня ничего не изменилось. Все эти меры, которые мы видели, все эти бесчинства и провокации антисемитские и ксенофобские – это дело рук именно российских спецслужб", – ответил Юсов.

Он отметил, что Украина не имеет отношения к этому.

29 октября агрессивная толпа ворвалась в терминал аэропорта Махачкалы, куда прибыл рейс с эвакуированными из Израиля. Погромщики кричали "Аллах Акбар", врывались в служебные помещения аэропорта в поисках евреев, прорвались на полосу.

Представитель украинского МИД заявил, что обвинение российского МИД относительно якобы причастности Украины к антисемитским погромам в Дагестане – это "старание переложить ответственность с больной головы на здоровую".

В Государственном департаменте США назвали "абсурдом" заявление диктатора Путина о якобы причастности Украины к погрому.

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