UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин обвинил Украину в погроме в Дагестане. ГУР: Это дело рук спецслужб РФ

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 19:45
Путин обвинил Украину в погроме в Дагестане. ГУР: Это дело рук спецслужб РФ - Фото
Андрей Юсов (Скриншот по видео)

Антисемитские и ксенофобские провокации в России – дело рук спецслужб РФ, Украина здесь ни при чем, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что антисемитские погромы в Дагестане инспирированы "не в последнюю очередь с территории Украины руками западных спецслужб".

"Россия традиционно еще с имперских времен остается одним из мировых центров ксенофобии и антисемитизма. И все эти процессы там руководствуются собственно спецслужбами. Начиная с черносотенцев начала 20 века, которыми руководила царская охранка. Сегодня ничего не изменилось. Все эти меры, которые мы видели, все эти бесчинства и провокации антисемитские и ксенофобские – это дело рук именно российских спецслужб", – ответил Юсов.

Он отметил, что Украина не имеет отношения к этому.

  • 29 октября агрессивная толпа ворвалась в терминал аэропорта Махачкалы, куда прибыл рейс с эвакуированными из Израиля. Погромщики кричали "Аллах Акбар", врывались в служебные помещения аэропорта в поисках евреев, прорвались на полосу.
  • Представитель украинского МИД заявил, что обвинение российского МИД относительно якобы причастности Украины к антисемитским погромам в Дагестане – это "старание переложить ответственность с больной головы на здоровую".
  • В Государственном департаменте США назвали "абсурдом" заявление диктатора Путина о якобы причастности Украины к погрому.

Зеленский: Россия не выдержит противостояние стратегически, там второй раз за год потеряли контроль

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путингурпогромантисемитизмдагестанандрей юсов

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 