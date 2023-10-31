Путін звинуватив Україну у єврейському погромі у Дагестані. США: Абсурд та жорстокий антисемітизм

У Державному департаменті США назвали "абсурдом" заяву диктатора Володимира Путіна, який звинуватив Україну та західні країни у єврейському погромі в Дагестані 29 жовтня. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

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За його словами, США засуджують "жорстокі антисемітські події", які загрожували євреям.

"Я бачив ці відео, як і всі ви. Мені це здалося погромом. Ми закликаємо російську владу публічно засудити ці жорстокі протести, притягнути їх до відповідальності та забезпечити безпеку ізраїльтян та євреїв у Росії", – сказав Міллер.

Він зазначив, що коментарі Путіна про нібито "причетність України" до погрому є "очевидним абсурдом".

"У мене немає жодної оцінки, яку я міг би запропонувати. Я бачив повідомлення про те, що вони можуть заарештовувати людей. Я не знаю всього масштабу дій, до яких вони вдадуться. Я скажу, що ми вважаємо, що вони мають притягати до відповідальності всіх", – резюмував дипломат.

Останніми днями в Росії через війну на Близькому Сході розпочалися антиізраїльські та антисемітські виступи, включно з погромами.

28 жовтня у дагестанському Хасав'юрті погромники увірвалися до готелю "Фламінго", де нібито оселилися ізраїльські біженці, та перевіряли його на "присутність євреїв".

29 жовтня агресивний натовп увірвався до термінала аеропорту Махачкали, куди прибув рейс з евакуйованими з Ізраїлю. Погромники кричали "аллах акбар", вривалися у службові приміщення аеропорту у пошуках євреїв, прорвалися на смугу.

30 жовтня в Ізраїлі закликали "російську законну владу" вжити заходів у зв'язку з антисемітським погромом у Дагестані.

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