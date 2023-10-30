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Ізраїль відреагував на погром у Дагестані. Закликали "законну владу Росії" вжити заходів

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 08:06
Ізраїль відреагував на погром у Дагестані. Закликали
Біньямін Нетаньягу (Фото: EPA/ABIR SULTAN)

В Ізраїлі закликали "російську законну владу" вжити заходів у зв'язку з антисемітським погромом у Дагестані. Відповідна заява була опублікована офісом прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу.

Ізраїльтяни заявляють, що "з граничною серйозністю ставляться до спроб завдати шкоди ізраїльським громадянам та євреям будь-де".

Зазначається, що Єрусалим слідкує за подіями у Дагестані.

"Ізраїль очікує, що російська законна влада захищатиме благополуччя всіх ізраїльських громадян і євреїв, де б вони не перебували, і вживуть рішучих заходів проти учасників заворушень і дикого підбурювання, спрямованого проти євреїв та ізраїльтян", — сказано в заяві.

  • Останніми днями в Росії через війну на Близькому Сході почалися антиізраїльські та антисемітські виступи, включно з погромами.
  • 28 жовтня у дагестанському Хасав'юрті погромники увірвалися до готелю "Фламінго", де нібито оселилися ізраїльські біженці, та перевіряли його на "присутність євреїв".
  • 29 жовтня агресивний натовп увірвався до термінала аеропорту Махачкали, куди прибув рейс з евакуйованими з Ізраїлю. Погромники кричали "аллах акбар", вдиралися у службові приміщення аеропорту в пошуках євреїв, прорвалися на смугу.

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Дмитро Гриниченко
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війнаІзраїльантисемітизмдагестанБіньямін Нетаньягу

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