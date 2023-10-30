Ізраїль відреагував на погром у Дагестані. Закликали "законну владу Росії" вжити заходів
30.10.2023, 08:06
Біньямін Нетаньягу (Фото: EPA/ABIR SULTAN)
В Ізраїлі закликали "російську законну владу" вжити заходів у зв'язку з антисемітським погромом у Дагестані. Відповідна заява була опублікована офісом прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу.
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Ізраїльтяни заявляють, що "з граничною серйозністю ставляться до спроб завдати шкоди ізраїльським громадянам та євреям будь-де".
Зазначається, що Єрусалим слідкує за подіями у Дагестані.
"Ізраїль очікує, що російська законна влада захищатиме благополуччя всіх ізраїльських громадян і євреїв, де б вони не перебували, і вживуть рішучих заходів проти учасників заворушень і дикого підбурювання, спрямованого проти євреїв та ізраїльтян", — сказано в заяві.
- Останніми днями в Росії через війну на Близькому Сході почалися антиізраїльські та антисемітські виступи, включно з погромами.
- 28 жовтня у дагестанському Хасав'юрті погромники увірвалися до готелю "Фламінго", де нібито оселилися ізраїльські біженці, та перевіряли його на "присутність євреїв".
- 29 жовтня агресивний натовп увірвався до термінала аеропорту Махачкали, куди прибув рейс з евакуйованими з Ізраїлю. Погромники кричали "аллах акбар", вдиралися у службові приміщення аеропорту в пошуках євреїв, прорвалися на смугу.
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