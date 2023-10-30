Израиль отреагировал на погром в Дагестане. Призвали "законные власти России" принять меры

В Израиле призвали "российские законные власти" принять меры в связи с антисемитским погромом в Дагестане. Соответствующее заявление было опубликовано офисом премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

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Израильтяне заявляют, что "с предельной серьезностью относится к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям где бы то ни было".

Отмечается, что Иерусалим следит за событиями в Дагестане.

"Израиль ожидает, что российские законные власти будут защищать благополучие всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и примут решительные меры против участников беспорядков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", — сказано в заявлении.

В последние дни в России из-за войны на Ближнем Востоке начались антиизраильские и антисемитские выступления, включая погромы.

28 октября в дагестанском Хасавюрте погромщики ворвались в отель "Фламинго", где якобы поселились израильские беженцы, и проверяли его на "присутствие евреев".

29 октября агрессивная толпа ворвалась в терминал аэропорта Махачкалы, куда прибыл рейс с эвакуированными из Израиля. Погромщики кричали "аллах акбар", вламывались в служебные помещения аэропорта в поисках евреев, прорвались на посадочную полосу.

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