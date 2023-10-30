UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Израиль отреагировал на погром в Дагестане. Призвали "законные власти России" принять меры

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 08:06
Израиль отреагировал на погром в Дагестане. Призвали
Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA/ABIR SULTAN)

В Израиле призвали "российские законные власти" принять меры в связи с антисемитским погромом в Дагестане. Соответствующее заявление было опубликовано офисом премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Израильтяне заявляют, что "с предельной серьезностью относится к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям где бы то ни было".

Отмечается, что Иерусалим следит за событиями в Дагестане. 

"Израиль ожидает, что российские законные власти будут защищать благополучие всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и примут решительные меры против участников беспорядков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", — сказано в заявлении.

  • В последние дни в России из-за войны на Ближнем Востоке начались антиизраильские и антисемитские выступления, включая погромы. 
  • 28 октября в дагестанском Хасавюрте погромщики ворвались в отель "Фламинго", где якобы поселились израильские беженцы, и проверяли его на "присутствие евреев". 
  • 29 октября агрессивная толпа ворвалась в терминал аэропорта Махачкалы, куда прибыл рейс с эвакуированными из Израиля. Погромщики кричали "аллах акбар", вламывались в служебные помещения аэропорта в поисках евреев, прорвались на посадочную полосу. 

Читайте также: В России антисемитизм и ненависть встроены в систему – Зеленский про погром в Махачкале 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаИзраильдагестанантисемитизмБиньямин Нетаньяху

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 