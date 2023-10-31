Путин обвинил Украину в еврейском погроме в Дагестане. США: Абсурд и жестокий антисемитизм

В Государственном департаменте США назвали "абсурдом" заявление диктатора Владимира Путина, который обвинил Украину и западные страны в еврейском погроме в Дагестане 29 октября. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

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По его словам, США осуждают "жестокие антисемитские события", которые угрожали евреям.

"Я видел эти видео, как и все вы. Мне это показалось погромом. Мы призываем российские власти публично осудить эти жестокие протесты, привлечь их к ответственности и обеспечить безопасность израильтян и евреев в России", — сказал Миллер.

Он отметил, что комментарии Путина о якобы "причастности Украины" к погрому являются "очевидным абсурдом".

"У меня нет никакой оценки, которую я мог бы предложить. Я видел сообщения о том, что они могут арестовывать людей. Я не знаю всего масштаба действий, которые они предпримут. Я скажу, что мы считаем, что они должны привлекать к ответственности всех", — резюмировал дипломат.

В последние дни в России из-за войны на Ближнем Востоке начались антиизраильские и антисемитские выступления, включая погромы.

28 октября в дагестанском Хасавюрте погромщики ворвались в гостиницу "Фламинго", где якобы поселились израильские беженцы, и проверяли его на "присутствие евреев".

29 октября агрессивная толпа ворвалась в терминал аэропорта Махачкалы, куда прибыл рейс с эвакуированными из Израиля. Погромщики кричали "аллах акбар", врывались в служебные помещения аэропорта в поисках евреев, прорвались на полосу.

30 октября в Израиле призвали "российские законные власти" принять меры в связи с антисемитским погромом в Дагестане.

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